“若被控判坐牢监狱也难负荷”．烟民称不怕被取缔 他认为全面禁烟令很难取得成功，违例的烟民多数也不会缴付罚款，如果全部都控上庭而必须坐牢，那监狱也难于负荷“抽烟犯”。

不具名的烟民不怕被取缔，在小贩中心“享受”抽烟的乐趣，并对记者发表其看法。（图：星洲日报）

（槟城．大山脚1日讯）“吸毒肯定犯法，但吸毒者最多也只被判坐牢2年。吸烟则不犯法，为何在饮食中心吸烟却也会被判坐牢2年，到底是怎样啊？监狱也难于负荷‘抽烟犯’。”

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食肆全面禁烟令实施首日，大山脚各饮食中心“情况良好”，多数烟民都遵守禁令克制抽烟的欲望，但还是有烟民坚持捍卫抽烟的权益，声称不怕被突然出现的执法员对付，也如上发言。

他认为全面禁烟令很难取得成功，违例的烟民多数也不会缴付罚款，如果全部都控上庭而必须坐牢，那监狱也难于负荷“抽烟犯”。

烟民指应有抽烟权力

这名不愿具名的烟民说，他明白在封闭的冷气环境里吸烟肯定不对，吸烟影响到身边的小孩和孕妇的健康也不对，但在周遭环境允许下，应该让烟民“享受”抽烟。

他说，没冷气的小贩中心，只要区隔吸烟区和非吸烟区就已很理想，食客可以选择要坐哪一区，但如今是全面禁烟，烟民还要在指定的3公尺距离外才可以抽烟。

“难道要烟民离开饮食中心，在烈日下或冒雨抽完烟，再倒回来饮食中心用餐？”

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“烟民也应该有抽烟的权力，可享受‘饭后一根烟，快乐似神仙’的乐趣，许多人抽烟，皆因要释放生活压力。烟民和非烟民要互相尊重。”