疑偷吃食物遭父打骂．遭烫伤女童非偷钱 涉案的父亲事发后与妻子带着幼子逃之夭夭，警方仍在追寻其下落。

8岁女童疑被父亲泼热水烫伤（档案照）。

（槟城1日讯）警方调查发现，8岁巫裔女童疑被父亲泼热水烫伤案肇因不是因为女童被指偷取母亲的10令吉，而是其父亲不满3名孩子吃光厨房的食物后，打骂孩子泄愤，期间以热水泼向女童。

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涉案的父亲事发后与妻子带着幼子逃之夭夭，警方仍在追寻其下落。

受害女童目前仍在槟城中央医院留医，嫌犯的另两名孩子则交由外婆看顾。

槟城东北警区主任仄再玛尼今日发文告说，此案去年12月27日发生在亚依淡甘榜马来由组屋某单位内，涉虐童的父亲41岁，与妻子育有4名孩子，受害女童在家中排行第三（二年级）。

“嫌犯的妻子事发时没阻止丈夫，反而责骂孩子。”

“警方昨日的初步调查显示，女童被指偷钱，已是旧事。”

此案由嫌犯的邻居揭发，后者是从街坊口中得知女童被泼热水的消息后上门查看并发现女童被烫伤，接着报警。

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警方援引2001年儿童法令第31（1）（a）条文（任何人若虐待、忽略、遗弃或使孩童暴露在可遭受身体或情绪上受伤害的地方，或使儿童受到虐待、忽略、遗弃或暴露在此事故中，属于罪行）展开调查。