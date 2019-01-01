海滩倒数青年乱喷雪花．警指未接投报 许多网民在有关视频上留言，抨击这些青少年举止野蛮，只顾自己的痛快而向其他民众车辆狂喷雪花喷雾。

元旦倒数，直落尖不辣海滩一群狂欢青少年以雪花喷雾向往来车辆及骑士狂喷，引起许多民众及网民抨击。

（彭亨．关丹1日讯）关丹直落尖不辣海滩昨晚成为许多市民迎接2019年元旦倒数的热门地点，然而一群在当地狂欢的青少年却准备大量雪花喷雾向往来车辆及骑士狂喷，引起许多民众及网民抨击。

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无论如何，关丹警方今早受询时表示，当局至今并未接获任何民众对于这起事件的投报。

骑士被喷成“泡沫人”

根据网民今早在各社交网络分享一则长达54分钟视频显示，一群马来青少年在直落尖不辣海滩停车场外道路两旁，夹道向离开的车辆及摩哆车骑士狂喷雪花喷雾，一名骑士被拦下后，更被这群人直接往身体、头盔及摩哆喷上大量白色泡沫，当场变成了“泡沫人”。

许多网民在有关视频上留言，抨击这些青少年举止野蛮，只顾自己的痛快而向其他民众车辆狂喷雪花喷雾。

另一方面，上述同一地点曾经于2013年12月24日平安夜，在人民迎接圣诞节倒数活动期间，也有一批疯狂的青少年向轿车及警方巡逻车喷射雪花喷雾并且丢瓶子造成破坏，之后总共有3人被逮捕协助调查。