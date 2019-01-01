禁烟令开跑业者大赞．“茶室空气好清新” 面对强制落实的禁烟令，一些食客也使出应对奇招，包括走到隔壁商店门口、坐在户外最靠近“安全区”的角落抽烟等，令业者啼笑皆非。

禁烟令首日，到处的食肆都难得出现“桌上无香烟”的奇景。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉1日讯）全国落实禁烟令首日开跑，茶餐室及食肆业者禁不住赞叹“茶室空气好清新！”

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适逢1月1日为新年公共假期，也是进入了政府全面落实禁烟令的首日，许多市民都趁公假，携家带眷到茶餐室、小贩中心或餐馆用餐，随今日为正式进入禁烟令首日，大部份烟民都不敢不遵守卫生部的禁烟指令，让食肆不再有人吞云吐雾，连餐桌上都不见香烟盒踪影。

大部份烟民高度配合

记者今日走访芙蓉各地小食中心及茶餐室时，发现一般的烟民食客都会将香烟盒及打火机放在餐桌上，以随时随地点燃香烟；惟，今日所有餐桌上未见有香烟摆放，成了多年来难得的“奇景”，显然大部份食客对于政府的禁烟令给予高度配合。

对于上述难得的景象，也让食肆业者纷纷松了口气，更不禁赞叹“茶餐室的空气清新了”，更大赞店里的熟客为了不“连累”商家，甘愿遵照禁令，步出茶室3公尺外解烟瘾。

不过，基于今天是首日禁烟令实施，还是有不少烟民会无所适从，惯性在禁烟区内准备抽烟，惟，当业者上前劝告时，都会表达歉意，并立即步出禁烟区；然而，也有极为少数的烟民依然故我，坐在最靠近路边的桌位上吞云吐雾。

为了不抵触禁烟令，食肆业者将所有烟灰缸都“没收”了。（图：星洲日报）

市民有赞有弹

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另一方面，面对强制落实的禁烟令，一些食客也使出应对奇招，包括走到隔壁商店门口、坐在户外最靠近“安全区”的角落抽烟等，令业者啼笑皆非。

政府严格落实禁烟令，市民有赞有弹，不愿具名的茶室业者不禁申诉，首日禁烟令就已经影响店内生意，顾客少了，连平日一坐就好几个小时的茶客，也是用餐完毕就离开，毕竟室内已成了禁烟区。

“茶室大部份茶客都是退休人士或者地盘工友，有不少20年的老顾客，禁烟才第一天，就没有出现了；至于其他平日喝茶几个小时的茶客，今天也是喝了一杯茶就匆匆离开。”

蔡燕玲：省下清烟灰烟蒂功夫

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蔡燕玲

小桃园茶餐室东主蔡燕玲（59岁）指出，她向来赞同政府落实禁烟令，如今迈入禁烟首日立即见成效，不仅地上干净了、空气清新了、连茶杯也不再有任何烟蒂，省下不少功夫。

“以前隔三差五就要扫地，否则，满地烟灰到处飘，烟味会影响其他顾客食欲，也不卫生，而且一些烟民也不习惯使用烟灰缸，直接将烟灰及烟蒂弹在空杯或杯碟上，如今无需再清理烟灰、烟蒂，省下好多功夫。”

依经验禁烟令无法持久

她说，几乎大部份的顾客都会自动自发走出茶室3公尺外抽烟，抽完才回到茶餐室继续喝茶或用餐，因此，她今早也将所有烟灰缸收起，并储存在仓库，至于为何不干脆丢弃，她则表示对禁烟令不抱信心，担心政策会如以往般只有“三分钟热度”。

一些业者除了张贴40公分X50公分的特定规格禁烟告示牌，还上网下载禁烟图案，自制A4尺寸告示牌贴在各角落。（图：星洲日报）

“我不希望会解除禁烟令，但从以往的经验，禁烟令总是无法持久，会恢复原本的面貌，等迟些若政府真的坚持下去，我就把所有烟灰缸丢掉。”

另一方面，她披露，她从两周前开始，停止为香烟补货，所有存货售罄后就停止售卖香烟，避免让食客有藉口抽烟。

林振和：禁烟牌贴显眼位置

林振和

老友记茶餐室东主林振和说，由于公假关系，今日特别多食客光顾，期间也有很多食客“忘了”禁烟令，在户外餐桌上抽烟，因此他会上前叮嘱，食客也会熄灭香烟或走到安全区抽烟，不会为难业者。

“很多食客都知道，若他们中罚单也会连累业者，为了不让业者难做，他们都会体谅我们劝告的做法。”

为了提醒烟民食客，他在茶室内及户外都张贴了各种尺寸的禁烟告示牌，而且都贴在显眼的位置。

林先生：烟民须有警觉性

林先生

食客林先生受访时指出，他虽然是烟民，也在雪州经营茶餐室，但他支持政府落实的禁烟令，会以身作则响应禁烟令，有需要抽烟时，会走到安全区抽烟。

他认为，作为烟民必须要有警觉性，特别是在茶餐室，虽然没有冷气，毕竟也是封密的环境中，若食客纷纷在店内吞云吐雾，难免会影响到其他非烟民食客，尤其是年幼的孩童会被逼吸入二手烟。

“身为烟民应该要为自己的行为负责任，我认为政府这项政策非常好，让烟民有更好的自制能力，抽烟的同时也不要影响他人的健康，但愿政府能够把这个好政策坚持到最后，不要三分钟热度。”