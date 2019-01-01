廖中莱：没公开招标．“直接协商颁VEP” 据了解，获得这项合约的承包商TCSens公司被揭露并没有这方面的经验，而且公司银行户头内只有35令吉54仙，而不是条例规定的230万令吉。

廖中莱。（档案照）

（雪兰莪．八打灵再也1日讯）交通部前部长拿督斯里廖中莱证实，交通部当年并没有通过公开招标，而是以直接协商的方式颁发外国车辆入境准证（VEP）合约。

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他说，当年交通部要尽快落实车辆入境准证系统，而官员已挑选了被视为最佳的建议书。

他表示，交通部是在经过部门官员进行深入研究后，才将相关合约颁给有关的承包商。

“他们通过正当的程序，并被送到财政部进行审查；我本身也阅看了部门准备的报告，一切看来都没问题。”

他针对交通部被指将落实车辆入境准证系统合约颁给没有经验承包商一事接受《透视大马》访问时，如此表示。

《2017年总稽查司第二系列报告》对于我国早于2015年在柔佛和新加坡边境所落实的“外国车辆入境准证系统”，提出各项质疑，包括实施的方式是通过直接协商获得收费，而不是公开招标及高达1亿4945万令吉的营运成本飙升等。

获合约承包商没经验

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据了解，获得这项合约的承包商TCSens公司被揭露并没有这方面的经验，而且公司银行户头内只有35令吉54仙，而不是条例规定的230万令吉。

据悉，马华前副总秘书兼前任丹绒比艾国会议员拿督斯里黄日升在该公司内持有25%的股份；廖中莱则是时任马华总会长。

据了解，这项合约未经首相署的经济策划单位（EPU）批准，而是直接获得前首相拿督斯里纳吉的批准。

廖中莱在受访时并不愿牵扯上TCSens公司与黄日升的关系，仅说部门官员已经进行详尽的检查。

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“我将会回答他们所要知道的事，我会和公账会合作；不过截至今日我还没接获公账会的通知。”

值得一提的是，车辆入境准证系统遭发现的其他违规行为还包括总值407万令吉的设备，例如围篱、摄像机及读卡机没有被安装。

黄家和：将传召廖中莱供证

公账会副主席黄家和透露，公帐会将传召交通部前部长拿督斯里廖中莱针对前朝政府执政期间，交通部是否没透过公开招标方式颁发外国车辆入境准证（VEP）合约一事供证。

据透视大马报道，公账会已确定在1月第二个星期开会，届时会针对消费税194亿令吉退款不翼而飞案及《2017年总稽查司第二系列报告》内的弊案等事项召开听证会。

“我可以透露的是，公账会将针对总稽查报告的两个案件展开调查，第一件是青年及体育部提升武吉加里尔体育馆工程，配合工程所购买的椅子和电脑遭搁置，防火系统未达标，以及在没有获得入伙纸（CF）竟然可宣布竣工移交。”

“第二件案是交通部前部长涉及未经公开招标颁发外国车辆入境准证合约，给予一家名为TCSens有限公司。”

未确定传召凯里

他也说，目前公帐会已确定会传召交通部前部长廖中莱，但还未确定会否传召青体部前部长凯里。

他透露，公账会在决定就上述案件展开听证会前，是在调查1MDB弊案调查，包括针对篡改2016年一马发展公司稽查报告，唯这两起案件目前已进入司法程序，所以公账会决定展延听证会。

“在此之前，总检察长汤米托马斯已致函公账会，要求展延涉及法庭案件针对1MDB弊案的调查，直至1MDB法庭案审结为止。随着纳吉和阿鲁甘达被提控后，我们也寻求总检察长的建议。”

黄家和指出，听证会的调查权限虽不能提控涉贪人士，不过根据国会（特权及权力）法令阐明，任何人不愿意前来供证，公账会有权向警方要求向有关人士发出逮捕令，但公帐会之前不曾行事这项权利。

他说，由于公账会调查舞弊案的时间有限，因此不会针对每一项案件进行调查，而是选择涉及金额较高的案件着手。

他指出，公账会也首次破天荒要求总稽查司报告内，涉及舞弊的官员及承包商在被提控上法庭后，都应公开媒体报道，以让民众知道政府是有采取行动对付涉贪的官员和单位，用意是为了让公众知道政府绝不会姑息涉贪的官员和单位。