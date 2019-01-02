“中国献给大马礼物”·敦马：2熊猫不送回中国 首相敦马哈迪接受《星洲日报》独家专访时表示，大熊猫“兴兴”与“靓靓”是中国献给大马的礼物，政府将会善待它们，不会把它们送回中国。

（吉隆坡）首相敦马哈迪接受《星洲日报》独家专访时表示，大熊猫“兴兴”与“靓靓”是中国献给大马的礼物，政府将会善待它们，不会把它们送回中国。

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他说：“大熊猫属于中国的，他们是不卖的。”

马哈迪针对水源、土地与天然资源部长希维尔透露，基于“钱”的问题，大熊猫“兴兴”与“靓靓”

有可能会提早被送回家一事，这么回应。

“不（送回中国）。这是一份礼物。”

马哈迪透露，内阁不曾讨论将大熊猫送回给中国的课题，对部长的言论也毫不知情。

对两国具有象征意义

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马哈迪认同，大熊猫对马中外交具有象征意义。

兴兴”与“靓靓”当初作为马中建交40周年纪念，于年2014年5月抵马，如今寄养在大马国家动物园已有4年半之久。

被中国视为“国宝”并代表着中国形象的熊猫，饲养成本非常高。熊猫来马之前，政府特别拨款1000万令吉和使用一马发展公司（1MDB）基金会1500万令吉在国家动物兴建熊猫馆兼保育中心。

根据我国政府与中国野生动物保护协会（CWCA）签署的协议，一对大熊猫一年的租金通常为100万美元（约418万令吉）、每只熊猫每年的保险费为5万令吉。至于小熊猫在大马生活2年的一次性租金是60万美元（约251万令吉）。

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据《中国报》独家报道，希维尔说，由于政府耗资太多钱在饲养熊猫上，引起人民强烈不满，因此他将会把此事带上内阁讨论。

至于针对“兴兴”和“靓靓”的第2个结晶品，希维尔就表示，根据我国政府与中国野生动物保护协会（CWCA）签署的协议，幼崽必须在24个月内，归还给中国，不过任何期限延长都可与该协会商量。