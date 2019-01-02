敦马送马华4字忠告 首相敦马哈迪日前接受“星洲日报”独家专访时表示，给马华的忠告只有4个字，就是“关门大吉”。

（吉隆坡2日讯）首相敦马哈迪日前接受“星洲日报”独家专访时表示，给马华的忠告只有4个字，就是“关门大吉”。

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他讽刺马华如今等同于不存在的个体，在被华人唾弃以后，这个政党已经不具代表性，也不代表任何人。

针对马华批评希盟4党无法平起平坐，希盟的老大是土团党，而行动党只是“小弟”，马哈迪直言：“那是马华（看法），马华是不存在的。”

“只有一个人，没有人，他代表不了任何人，他可以随心所欲地发表看法，但有人要相信他们对当今局势的判断及看法，我想他们是在浪费时间。”

他表示，自己清楚知道，希盟是个由4个政党成立的政治联盟，任何政党都不主导这个联盟，因此必须确保希盟政府的政策或决策，是至少获得联盟大多数支持的。

指马华已被毁掉

在评价马华这个反对党的时候，马哈迪说，全民拒绝马华已经是明显不过的事实。

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“我想他们最好倒闭，就如巫统被两名前首相毁掉一样，马华也被毁掉了。”

“因为最初的马华，不会只代表那些大老板，他们曾被大部分的华人所接受。”

“但现在，华人老板，甚至不是老板的，都拒绝（支持）马华，因为他们只为自己打算”。