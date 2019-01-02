加州宠物店禁售繁殖场培育动物 美国加州2019年元旦起禁止宠物店出售来自繁殖场培育的动物，只能出售来自动物收容所的流浪动物，违者将被罚款500美元（约2066令吉），盼改善动物福祉。

美国加州2019年元旦起禁止宠物店出售来自繁殖场培育的动物，只能出售来自动物收容所的流浪动物，违者将被罚款500美元（约2066令吉），盼改善动物福祉。

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新法例2017年底通过，是全美首个涵盖整个州属的类似法例。法例要求宠物店的猫、狗和兔等出售的宠物只可来自动物收容所，店方亦要备有文件，让当局定期检查宠物来源，但法例不涵盖私人培育或宠物主人之间的动物买卖。

据美国爱护动物协会（ASPCA）统计，美国每年有逾650万只动物被送到收容所，约150万只会被人道毁灭。

动物权益倡议者一直批评繁殖场培育动物只为谋利，不人道对待动物，令部份动物出现长远的情绪及健康问题。

有宠物店主称法例会打击生意，美国犬业俱乐部亦反对措施，认为限制养宠物人士的选择。不过提出法案的加州州众议员奥唐奈表示，法例不仅是动物的一大胜利，亦是纳税人的胜利，因为后者每年要花数以亿计美元资助全州动物收容所营运。