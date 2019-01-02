指对以色列有偏见·美国正式退出UNESCO 美国与以色列于2019年1月1日午夜12时，正式退出联合国教科文组织（UNESCO）。

（法国·巴黎1日美联电）美国与以色列于2019年1月1日午夜12时，正式退出联合国教科文组织（UNESCO）。

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早在一年前，特朗普政府就指控该组织存在“反以色列偏见”，扬言退出和终止对该组织的资助。华府指UNESCO批评以色列占领东耶路撒冷、将一犹太人圣墓列为巴勒斯坦遗产，以及在2011年接受巴勒斯坦成为会员是“反以色列行为”，并指UNESCO亟需进行“根本性”改革。

特朗普政府早于2017年10月宣布决定退出UNESCO，以色列总理涅坦雅胡当时表明与美国同进退。

对美国的指控，UNESCO已做出反驳。

尽管美国是UNESCO主要资助国，不过，自美以两国2011年时以抗议接受巴勒斯坦为成员国为由削减资助后，已建立起更完善的融资制度。据官方统计，美国至今已拖欠联合国6亿美元（约24.8亿令吉）的会员费，成为特朗普宣布“退群”的因素之一。以色列亦拖欠约1000万美元（约4100万令吉）。