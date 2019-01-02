元旦游行高喊“香港独立” 香港泛民主派的核心组织民间人权阵线周二举行元旦游行，并首次主动邀请“港独”团体参加，有团体成员游行时高喊“香港独立”口号。

（图：美联社）

（香港1日讯）香港泛民主派的核心组织民间人权阵线（民阵）周二举行元旦游行，并首次主动邀请“港独”团体参加，有团体成员游行时高喊“香港独立”口号。民阵其后宣布游行人数为5500人，较去年1万人减少近半。警方指游行高峰时有3200人参与，数字亦较去年6200人减半。

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民阵每年元旦或7月1日都会举行游行。泛民核心力量如民主党和公民党等都派人参加，他们提出各种政治诉求和不满，以及要求改善民生。在众多政治诉求中，他们最不满政府近年以宣誓或不忠于基本法等理由，剥夺泛民多名立法会议员的议席，以及取消泛民人士的参选资格。

民阵召集人岑子杰强调，民阵即使不认同港独，但尊重不同立场，重申言论不能被打压。今次游行队伍中包括被褫夺立法会议员资格的青年新政成员梁颂恒，他目前是民族阵线召集人。

香港当局已依法取缔主张“港独”的民族党，这次民阵主动邀请相关团体参加，有亲北京报章指民阵触碰了中国的国家安全红线，将会“引火自焚”。