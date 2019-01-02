美国政府停摆管理人手不足·国家公园垃圾遍野 美国政府局部停摆，多座国家公园缺乏人手管理，不少民众却趁免门票机会涌入，导致垃圾堆积、厕所淤塞等问题，亦有人趁机破坏公物，在具数百年历史的树上挂圣诞灯饰，或随意闯入本受保护的范围。

美国政府局部停摆，多座国家公园缺乏人手管理，加州优胜美地国家公园因垃圾遍野（图），被迫宣布要关闭部份露营设施及公共地方。（图：美联社）

（美国·加州2日讯）美国政府局部停摆，多座国家公园缺乏人手管理，不少民众却趁免门票机会涌入，导致垃圾堆积、厕所淤塞等问题，亦有人趁机破坏公物，在具数百年历史的树上挂圣诞灯饰，或随意闯入本受保护的范围。

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其中，加州优胜美地国家公园因垃圾遍野，被迫宣布要关闭部份露营设施及公共地方。另外，亦位于加州的约书亚树国家公园，附近开店的店主主动联手到公园清理垃圾或更换厕纸等，又在店外设立临时洗手间，希望为游人提供协助，以减轻影响。

国家公园保育协会代表加达说：“恐怕我们将见到公园的天然资源受到严重破坏，可能对游客的安全构成影响。简直是噩梦情景。”

美国国会新一届会期将在周四展开，到时重新控制众议院的民主党，计划提出一篮子法案，希望结束联邦政府自上月22日起的局部停运状态。总统特朗普仍不妥协，他周一发推文，要求民主党人结束休假，返回华府，通过边境围墙拨款。