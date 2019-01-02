英超‧ 热刺客胜重当老二‧阿申纳紧追切尔西 热刺以48分位居第二，领先曼市一分，落后利物浦6分。曼市两天后将在主场对阵利物浦。

热刺在客场以3比0战胜卡迪夫，超越少赛一场的曼市重返积分榜次席。（图：法新社）

（伦敦2日讯）英超联赛2019年第一天进行了第21轮的三场比赛，热刺在客场以3比0战胜卡迪夫，超越少赛一场的曼市重返积分榜次席，阿申纳在酋长体育场以4比1大胜排名倒数第二的福尔罕。

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上一轮意外输给狼队的热刺重新找回状态，开场仅三分钟，凯恩先是将球转移给特里皮尔，后者斜传禁区，球落到莫里森脚下，这名卡迪夫后卫解围时将球打到凯恩膝部弹入球门。这粒幸运进球对于凯恩来说意义非同寻常，在他的职业生涯中，在面对的所有28支英超球队中，他都有进球记录。

仅过9分钟，埃里克森接孙兴慜传球低射入网。第26分钟，凯恩助攻孙兴慜，韩国球星攻入了热刺的第三个进球。在过去8场联赛中，他已经攻入8个球，另外还有三次助攻队友得分。

热刺以48分位居第二，领先曼市一分，落后利物浦6分。曼市两天后将在主场对阵利物浦。

热刺主教练波切蒂诺说：“上一场失利后我们感到非常失望，这场比赛一开始我们就想展示全部的力量。我们在10天里踢了4场比赛，我必须向所有队员表示祝贺。”

三天前以1比5惨败给利物浦的阿申纳也重新找回了胜利的感觉，扎卡在第25分钟率先破门，拉卡萨迪下半场再添一分，福尔罕随后凭借卡马拉的进球将比分变成1比2。拉姆塞和奥巴梅扬先后进球，为阿申纳锁定胜局。

目前阿申纳仍然位居第五，不过与第四名切尔西的差距缩小到了两分。

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当天另外一场比赛中，莱斯特以1比0战胜了埃弗顿，超越狼队上升到第七，前锋瓦尔迪在第58分钟攻入了全场唯一的进球。（新华社）