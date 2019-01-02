1200医学生痴等实习‧部分开电召车赚生计 由于预算削减、职位稀缺和毕业生供过于求，大马约有1200名医学系毕业生还需耗时更长的时间，才能正式成为医生。

（雪兰莪‧八打灵再也1日讯）由于预算削减、职位稀缺和毕业生供过于求，大马约有1200名医学系毕业生还需耗时更长的时间，才能正式成为医生。

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一些毕业生在等待政府医院录取信时，只好成为Grab司机、烘培师或电话促销员等，借此赚取生计。

据《透视大马》报道，一名消息人士声称，希盟政府“接手”了前朝政府的问题，即不当规划和大量授予大学医学课程认证，导致目前全马有346所大学的医学系受到承认，其中34所为本地大学。

“这配额不对，太多人修读医学课程，但由于多年来削减预算的关系，政府没有足够的医院容纳他们，甚至亦无实习空缺。”

卫部没预算提供实习空缺

消息表示，卫生部没有预算提供实习空缺，同时不确定何时能拨款。

“直至拨出预算前，名单上的1200名毕业生只能等到被分派为止，目前当局也未筛选新的轮候人选，这可能是漫长的等待。”

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他说，为了节省成本，政府在调任实习生成为医生方面，并没有采取积极行动。

“调任只为优先考虑或填补职位空缺，否则不会有这样的情况。”

毕业生：去年中申请无回复

一名自称为阿末的24岁毕业生受访时说，他去年6月开始申请到药剂服务部门（PSD）实习，时至今日仍在等待回复。

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目前在吉隆坡一家烘培店工作的阿末说，很多毕业生跟他面临同样处境。

“上一批学生告诉我，他们会在每2个月开启新一轮的录取额，理当会录取1000名毕业生。但事实上，只有400名学生会被录取。”

他担忧过了一段时间后，医学系毕业生或会开始逐渐失去他们的知识和技能。

这名霹雳皇家医药学院医学系毕业生也透露，他尚需缴付贷学金，因此希望当局尽快安排实习。

阿末表示，当他听到学长在毕业后的8个月就成功获得安排实习的消息时，会感到不是滋味，毕竟当中一些人已经等了8个月，仍然杳无音信。”

卫生部长拿督斯里祖基菲里阿末曾于去年6月承诺解决毕业生实习问题，包括让表现出色者缩短实习时间，即从原有的2年减至18个月，同时从现有的1万835个培训空缺增至1万1706个，提供培训的医院从2009年的37间增至47间。

一名马大毕业生接受《透视大马》访问时表示，逾4个月的冗长等待，对他而言相当艰辛。

“3至4个月的等候是没问题的，但我已经等了1年，这样一来我们的医学知识会不进则退，希望新政府能解决这个问题。”

前批实习生仍在等分派

另一名医学毕业生阿伦则坦言，在听闻前一批实习生仍在等待实习分派后，他对自己的处境已开始感到担心。

目前任职电话促销员的他说，本身于8、9月向公共服务局提出申请时，却被告知12月才会有筛选名单。

“不过，我们听说他们尚未为前一批毕业生安排实习，因此新一轮筛选会展延至明年2月。

“那些早一批的学生至今还在等待着，我们又怎能有机会进去呢？希望新政府可以让等候时间标准化。”