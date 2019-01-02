2018年最大宗·柔起值208万烟花爆竹 掌握可靠情报，柔佛州警方侦破2018年州内最大宗烟花爆竹案，起获600箱共29种烟花爆竹，总价值208万令吉。

莫哈末卡里尔（左二）展示警方起获烟花及爆竹。左一是卡玛鲁丁，右一起为祖凯里及丘保罗。（图：星洲日报）

（柔佛·新山1日讯）掌握可靠情报，柔佛州警方侦破2018年州内最大宗烟花爆竹案，起获600箱共29种烟花爆竹，总价值208万令吉。

广告

柔州总警长拿督莫哈末卡里尔下午在淡杯水警行动部队总部召开新闻发布会，指警方在元旦前的一天下午4时15分突击位于依斯干达公主城埔来峇由围篱社区的一所民宅，起获上述烟花爆竹，逮捕4名华裔男子。

4男落网

他指出，根据初步调查，警方相信这批烟花爆竹是农历新年期间供应柔州市场，而幕后有集团操控，连线全国，被捕的4人仅是工人，年龄介于18至25岁，均从本月1日扣留至2日。

询及烟花爆竹的货源，莫哈末卡里尔指警方目前正在调查，而600箱的爆竹是在一辆客货车及一辆罗里内起获，客货车及罗里均被充公，加上烟花爆竹，总值220万令吉。

他指出，警方目前援引1958年爆炸物法令8条文展开调查，另一方面，根据警方提供的数据显示，大马水警行动部队第二分队2018年1月至12月，展开11项有关烟花及爆竹的逮捕行动，8人落网，取缔总额为229万6810令吉。

出席上述新闻发布会者尚包括柔佛州刑事调查主任拿督卡玛鲁丁、大马水警行动部队第二分队指挥官丘保罗、依斯干达公主城警区主任祖凯里。