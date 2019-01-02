三苏：助提高价格‧国人应多用棕油产品 他说，该部将继续向人民推广使用棕油、扩大现有国内外市场和开拓新市场。

（马六甲1日讯）原产业副部长拿督斯里三苏依斯干达促请国人，在日常生活中尽量使用棕油产品，以协助政府提高棕油价格。

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他说，该部将继续向人民推广使用棕油、扩大现有国内外市场和开拓新市场。

他今日出席一项迎接2019年活动后，如是表示。

他说，在提高国家原产品价格时面对严峻挑战，包括棕油这个对我国收入贡献最大的原产品，原产品价格不但影响小园主，也影响国家经济。

“因此，我们希望国人继续使用棕油，以提升需求、供应和价格。”

他说，政府通过原产业部加强棕油业相关单位的联系，包括小园主，以更有效地提高棕油价格。其中一项措施是通过生物柴油B10增加使用棕油，同时协助减少库存。

“政府相关公司受促加强推广使用棕油，这是因为与其他油类比较，棕油含有高抗氧化剂，拥有防止癌细胞生长和其他益处，此外也容易在市场上获得。”

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他表示，大马棕油局正进行一项详细研究，以鉴定人民使用棕油的比例，以及尚未使用棕油的领域。这项研究有助于我们根据目前的需求来拟定更好的策略，以更广泛地提倡使用棕油。