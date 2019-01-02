刘华才：敦马油价统考“尊重论”‧“是否应牺牲多数人利益？ 政党主席拿督刘华才博士对首相敦马哈迪以“必须尊重其他方感受”为由，来为政府展延降低油价及迟迟未承认独中统考文凭辩论感到失望，并质问首相为了尊重其他方感受，是否就要牺牲大多数人的利益？

（吉隆坡1日讯）民政党主席拿督刘华才博士对首相敦马哈迪以“必须尊重其他方感受”为由，来为政府展延降低油价及迟迟未承认独中统考文凭辩论感到失望，并质问首相为了尊重其他方感受，是否就要牺牲大多数人的利益？

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他在文告中说，财政部长林冠英昨日在距离2019年元旦不到24小时发表声明，宣布本周国内油价维持原状，理由是政府必须尊重油站业者的意见，但问题是政府为了尊重油站业者的意见，是否值得牺牲大部份国民的利益？

“林财长早前给了全国人民希望，告诉人民政府将从1月1日起落实每周燃油价格自由浮动机制，而油价将会在1月1日下调，结果这项承诺却因为油站业者反对而跳票，我要问问财长，国内油站业者到底有多少人？而驾驶人士又有多少人？在两者人数比较之下，政府是否应该为小部份人的要求，而牺牲大部份人的利益？”

他强调，民政党是奉行民主精神的政党，也认同执政者必须兼听则明的做法，但是明智的政府在“兼听”

各方意见后，应该能够以大多数人的利益作为优先。就以降低油价的课题为例，政府应该以广大人民的利益为优先。

此外，在承认统考课题上也一样，在相同原则下，政府必须考虑的是承认统考为国家带来的利益较大，还是为尊重特定种族的感受利益较大？

他认为，在两者权衡利弊之后，承认统考对国家所带来的效益是明显较大的，因为一旦政府承认统考后，能够将更多人才留在国内，更何况也并非所有巫裔同胞都反对承认统考，甚至将子女送入独中就读的巫裔家长如今也是大有人在。