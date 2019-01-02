禁烟不影响观光年·首长：不干扰吸引游客
2019-01-02 09:52
禁烟不影响观光年·首长：不干扰吸引游客
卫生部今年正式实行饮食场所扩大禁烟区措施，甲州政府有信心，它不会影响到甲州观光年的整体表现。
（马六甲1日讯）卫生部今年正式实行饮食场所扩大禁烟区措施，甲州政府有信心，它不会影响到甲州观光年的整体表现。
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将配合当局行动
首席部长阿德里说，卫生部的禁烟行动，并不会对吸引游客到来构成干扰。
不过，他希望商家和卫生部之间，能在禁烟措施保持合作，使到这项运动能够成功。
“州政府将不时给予当局配合，若间中出现问题，我们将寻求协商解决。”
阿德里今日配合2019甲州观光年头一天，分别在爱极乐高速公路收费站、马六甲国际机场，以及马六甲关税、移民和检疫中心分发观光年宣传品给海陆空入境游客后，受到记者询问时这么指出。
他说，今年设定旅甲游客目标是2000万人次。
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他说，州政府已准备185项活动，按月举行和呈献，以吸引游客到来参观。
“在旅游部及甲州旅游局的努力下，我有信心甲州观光年能够达到预期目标。重要的是，我们要尽早着手，州政府早在去年8月，就已在为观光年进行筹备工作，除了与旅游业者会商合作，也到国外展开旅游促销活动。”
也着重教育旅游领域
他说，除了推动各个旅游领域，州政府也着重教育旅游领域，以取得更大功效。
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他说，甲州拥有23所高等教育学府，可以吸引更多国内各地学生前来深造，进而也吸引他们家人的到来。
甲州旅游、史物及文化事务委员会主席拿督惹拉尼行政议员也在场。
文章来源：星洲日报／古城·2019.01.01
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