未发现病毒暂无须下架．沈志勤：进口猪肉食品可放心吃 中国非洲猪瘟疫情持续蔓延，农业与农基工业部副部长沈志勤表示，我国市面上的进口猪肉加工食品目前暂无发现相关病毒，因此无需下架。

（槟城2日讯）中国非洲猪瘟疫情持续蔓延，农业与农基工业部副部长沈志勤表示，我国市面上的进口猪肉加工食品目前暂无发现相关病毒，因此无需下架。

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根据《南洋商报》独家报道，沈志勤透露随着日本、台湾、韩国及泰国陆续发现从中国带入的猪肉加工食品有猪瘟病毒，我国已宣布禁止进口中国生猪及冷冻猪肉产品。

去年12月28日农业与农基工业部发表文告，宣布扩大猪肉加工食品禁令，禁止进口中国猪肉制作的香肠、切片猪肉或烟熏火腿或猪肉酶等产品。

文告指出，猪瘟病毒可在生猪肉及含有猪肉的腌制品中永久存活；若在60摄氏度下进行加工，病毒可存活1小时；若在25至3摄氏度之间搁置，则可存活长达一周。

沈志勤表示，当局早前已第一时间对市场上的猪肉加工食品进行化验，并没有发现猪瘟病毒，人民可放心食用。