扩大禁烟区开跑首日·不知告示牌规范·路边摊小贩：只知道禁烟没张贴 政府从今日开始正式扩大国内禁烟区至食肆，包括非冷气餐馆和开放式路边摊，甲州餐饮店基本上都充份配合，除了张贴禁止吸烟告示牌，也将烟灰缸收起来；至于路边摊，包括小贩中心等，则有些已经配合，一些则未有张贴禁烟告示牌。

Bean豆花豆奶档主刘玉招（左二）已经在档口贴上禁烟告示牌。（图：星洲日报）

（马六甲1日讯）政府从今日开始正式扩大国内禁烟区至食肆，包括非冷气餐馆和开放式路边摊，甲州餐饮店基本上都充份配合，除了张贴禁止吸烟告示牌，也将烟灰缸收起来；至于路边摊，包括小贩中心等，则有些已经配合，一些则未有张贴禁烟告示牌。

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根据了解，路边摊小贩一些只是知道今天开始禁止吸烟，但不知道在摊位也要张挂禁烟告示牌。有一些则是对告示牌的尺寸不肯定，确定之后才去买，以免买错。

不少业者及小贩购买的禁烟告示牌，烟头都是向右，而他们对烟头向左或向右没有概念，也不知规范的告示牌，烟头是向左。

苏敦豪：不知规范烟头是向左

雅佳美浪菲洲菜饭店东主苏敦豪表示，他是前几天在朋友介绍下，买了3张禁烟告示牌贴上，同时将烟灰缸收了起来。

他说，他购买的禁烟告示牌烟头是向右，而他并不知规范的烟头是向左。

“我也是烟民，不过，我赞成政府的这项措施，也全力配合。”

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他表示，部份顾客是烟民，而他今后如果看到顾客在店里吸烟，会上前提醒，不怕得罪顾客，毕竟政府的这项措施也是为了大家的健康着想。



刘志良表示，目前执法人员不会对烟头向右的禁烟告示牌，但规告业者更换烟头向左的规范禁烟牌；左为苏敦豪；右是陈劲源。（图：星洲日报）

林崇蓉：不知要张贴还没买

另一方面，峇章三脚路小贩中心的猪肉粥小贩林崇蓉也表示，她并不知道路边小食档也要张贴禁烟告示牌，所以暂时还没去买。

无论如何，她表示会去购买禁烟告示牌，然后贴上提醒顾客不能抽烟。



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扩大禁烟区的第一天，许多餐饮店业者已在店内张贴禁烟告示牌。（图：星洲日报）

刘德光：赞同新措施

另一名杂菜饭小贩刘德光的摊位也没有禁烟牌，他表示这是因为不知道规范的告示牌是怎样的，担心买错。无论如何，他表示会去买来挂上，并提醒顾客不能抽烟。

他说，他不是烟民，所以赞成政府的这项措施。



峇章三角路小贩中心目前没有张贴禁烟告示牌。（图：星洲日报）

刘玉招：告示牌烟头向左向右没概念

另外，Bean豆花豆奶档主刘玉招则已经在档口贴上禁烟告示牌，如果遇到有顾客抽烟，也会当面劝告及提醒。

她说，她也有店铺，所以上星期一次过购买2张禁烟告示牌，在店里及档口张贴，全面配合政府的这项措施。

“告示牌烟头向左，我并不知道向左还是向右才是规范的。不过，大约一个月前，有人在默迪卡花园自称是卫生局官员，要我跟他购买禁烟告示牌，可是对方‘来势汹汹’，我拒绝了他。”

小贩林崇蓉（中）询问刘志良（左）禁烟告示牌的标准尺吋；右是陈劲源。（图：星洲日报）

路边摊小贩不知告示牌规范没张贴

刘志良：半年“缓冲期”仍会执法

马六甲卫生与反毒事务委员会主席兼行政议员刘志良今天强调，在今年首半年内，卫生局虽会针对扩大禁烟区措施展开执法，不过，首要工作还是进行教育与鼓励烟民戒烟的宣导与醒觉工作。

他说，在这半年的“缓冲期”，卫生局执法人员会执法，不过，主要还是在教育民众有关吸烟的害处，提高民众在这方的醒觉意识，以及进行戒烟的宣导工作。

“希望民众不要误解，以为卫生局首半年着重在宣导戒烟工作就不会执法，还是会执法，只是更重视宣导的工作。”

他今日在市议员陈劲源陪同下，到峇章三脚路巡视餐饮店，了解禁烟令扩大至非冷气餐馆和开放式路边摊的首天情况后，这么表示。

政府诊所设“戒烟诊所”

刘志良说，扩大禁烟区揩施于今天正式生效，规范的禁烟告示牌是40乘50公分，需有马来文的“Dilarang Merokok”，还可以增加华文及英文字。至于在公交例如船及火车，告示牌尺吋是15乘18公分；德士则是8乘10公分。

他说，在这半年内，甲州会进行提高人民对戒烟的醒觉运动，包括鼓励烟民到政府诊所免费戒烟，只是缴付1令吉挂号费。

他表示，政府诊所内设有“戒烟诊所”（Klinik Henti Rokok），那里免费为烟民提供戒烟服务，包括药物及辅导。

他说，他已经与新任甲州卫生局局长拉昔迪见面，鉴于隶属卫生局，包括中央医院医务人员共有8500人，因此，他认为卫生局有抽烟的职员应该以身作则，先行戒烟，而局长也同意。

刘志良表示，凡卫生局职员成功戒烟3个月后，他将以本身部门的管道给予他们特别奖励。

规范告示牌烟头是向左

针对禁烟告示牌的烟头是向左还是向右，他说，规范的告示牌头是向左，但现阶段，烟头向右的告示牌不会被对付。但他鼓励大家改换规范的禁烟告示牌。

他提醒，没有张贴禁烟告示牌者，可被罚款最高3000令吉或坐牢不超过6个月。

他说，根据卫生部，大马烟民占了总人口的23%。