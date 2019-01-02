心脏有孔女童康复中·3团体移交3万捐款 患上心脏有孔的10岁华裔女童黄晓慧，在一个月前动手术成功，目前在康复中，令为她筹款的团体与捐助的热心人士高兴。

梁证法（右一）等人移交团体及公众捐献的款项给黄盛坤及黄晓慧父女（右二及三）；左一及二为张森兰与张添彩。（图：星洲日报）

（马六甲1日讯）患上心脏有孔的10岁华裔女童黄晓慧，在一个月前动手术成功，目前在康复中，令为她筹款的团体与捐助的热心人士高兴。

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为该女童筹款者包括武吉支那乡村社区管理理事会、武牙拉也街商家居民协会及茶壶老爷义工团，今日将筹得的3万余令吉移交给女童父亲黄盛坤（53岁），这笔公众捐款由上述团体主席张林兰、主席梁证法及义工团创办人张添彩移交。

黄盛坤：收入微薄无法负担医费

黄晓慧在出世4个月后，被诊断患上先天性心脏有孔，随着年龄的增长，心脏从原本4毫米般大，扩大至6毫米，但因家庭收入微薄，家人无能力负担2万5000令吉庞大的手术及医药费，要求慈善团体及公众捐助。

女童父亲黄盛坤表示，女儿被诊断出患有先天性心脏有孔，鉴于女儿年纪尚小，家人不敢贸然让她动刀，但随着年龄的增长，心脏孔扩大，家人都非常担心她的身体状况。

他说，女儿自小就不能与普通孩子般进行剧烈，或需要消耗大量氧气的活动他与越南籍妻子尚育有另外2名孩子，分别是3岁及8岁的孩子，他一人挑起家庭生计，本身是从事收旧报纸的行业，收入微薄，但每个月的家庭开销为1300令吉，这些年来是靠早年在新加坡工作所得的积蓄，生活节俭。

他指出，这笔积蓄也逐渐用尽，加上女儿病情紧急，不得不寻求公众及善心人士的协助，希望能够筹得医药费，盼女儿健康成长。

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梁证法：已筹足医费停止筹款

武牙拉也商家居民协助主席梁证法表示，茶壶老爷义工团较早时得知黄晓慧的情况后，号召内部筹款，武吉支那乡委会也参与及关注，此外也获得公众人士的慷慨捐献，让该女童顺利接受手术。

他指出，为女童筹募的医药费已足够，因此筹款行动即告停止。

出席者包括武吉支那乡委村理事周振鸿。