服务业占生产总产值45.6%·旅游年多优惠吸引游客 甲州首席部长阿德里表示，甲州生产总值最大的贡献领域是旅游业，2017年服务业带来了逾196亿令吉的收入，占生产总产值的45.6%。

阿德里（中）推介2019年旅游历；左起为沙米及诺依；右二为贾拉尼。（图：星洲日报）

（马六甲1日讯）甲州首席部长阿德里表示，甲州生产总值最大的贡献领域是旅游业，2017年服务业带来了逾196亿令吉的收入，占生产总产值的45.6%。

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他表示，2018年10月为止，甲州一共接待了1470万名游客，其中560万人是外国游客，占据总游客人数的38.56%。而2019年贵为甲州旅游年，多个旅游团体已与州政府及旅游部、旅游局合作，提供更优惠的配套，以让游客能够在马六甲逗留2个晚上。

放眼2020年游客达2千万

阿德里说，2019年马六甲观光年或#visitMelaka2019是甲州政府为支持2020年大马旅游年做筹备，2020年的游客目标是2000万人次。

阿德里是31日晚上在淡明沙里旋转塔举行的2018年马六甲嘉年华，推介2019年马六甲旅游观光年活动时，如是指出。同时，也一并推介了淡明沙里旋转塔吉祥物以及2019年马六甲旅游观光年鼠鹿造型的吉祥物。

此外，首长也推介2019年的甲州旅游历。出席的包括副议长拿督黄和平、甲州旅游、文化及遗产事务委员会主席贾拉尼、刘志良、诺依占及沙米等。



会上首次亮相的4只鼠鹿造型的2019年甲州观光年吉祥物。（图：星洲日报）

今年推出28景点优惠套票

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为了迎接2019年马六甲观光年，州政府推出28个旅游胜地的优惠套票，并安排186项旅游项目，包括11项主要项目，分别是2019年2月份新春活动、3月份赏鹰、4月15日历史城日、6月海神节、7月庆入遗、7月水果嘉年华、8月美食嘉年华、9月海上活动嘉年华、10月马六甲嘉年华、11月甲河嘉年华以及12月份的倒数活动。



阿德里（右）推介淡明沙里旋转塔新标志与吉祥物（中），并在牌匾上留下签名；左为贾拉尼。（图：星洲日报）

酒店公会等也推出配套

阿德里说，甲州经济酒店公会（MYBHA）将推出3天2夜优惠配套，收费从159令吉起，一共有14家酒店参与；甲州民宿公会也推出“爱吾甘榜”（Love My Kampung）配套，2天1夜收费从79令吉至99令吉不等，一共有9家民宿向旅游部登记。

除外，土著度假村与度假屋业者公会位于海边的14家会员，也推出79令吉至99令吉不等的配套。而马六甲酒店公会（MAH）共有10家三星级以上的酒店提供优惠配套，推出3天2夜从300令吉至458令吉不等的旅游配套。



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