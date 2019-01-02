首夺最喜爱男歌手．古天乐感言超搞笑 《2018年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》昨日元旦举行，大会今年以“我们的歌托邦”为主题，并颁发34个奖项，影帝古天乐自从2000年在乐坛得过新人奖后，再次因为一首《（一个男人）一个女人和浴室》合唱歌，获广大乐迷“集气”成功。

（香港2日讯）《2018年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》昨晚举行，古天乐事隔18年再次现身乐坛颁奖礼，大热姿态获颁“我最喜爱的男歌手”奖，更破例清唱《男朋友》，掀起全晚高潮，他笑言：“原来世界真的有奇迹，我都可以上台拿这个奖！”谢安琪（Kay）入行14年首次击败“宿敌”容祖儿夺女歌手金奖，更以3.5个奖成为大赢家，祖儿亦得到多年来一直期待的“至尊歌曲大奖”，完成奖项“大满贯”的梦想，皆大欢喜。

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《2018年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》昨日元旦举行，大会今年以“我们的歌托邦”为主题，并颁发34个奖项，影帝古天乐自从2000年在乐坛得过新人奖后，再次因为一首《（一个男人）一个女人和浴室》合唱歌，获广大乐迷“集气”成功，他击败周国贤、陈柏宇、陈奕迅和张敬轩，成功获得“我最喜爱的男歌手”奖项，古仔亦千呼万唤始出来，高举双手登场，获全场站起身支持。

“不是拿终身成就奖，大家不要站起来”

古天乐说：“我真的好钟意唱歌，只不过我不识唱歌！大家不要站起来，我不是拿终身成就奖，得到我最喜爱不是一朝一夕，我知得到我最喜爱也不是因为我唱歌厉害。”古仔解释去年以演协会长身份跟不少歌手开会，了解大家的难处，也期望振兴乐坛，他说：“我发现大家团火是从来没熄灭，我好开心，我都可以走上台，我希望大家可以继续心存梦想和火热的心，爸爸教我不要怕吃亏，我不是指跟谢安琪合唱是吃亏，而是敢尝试、敢去做，不要放弃，继续做好广东歌！”古仔大方主动献唱，并邀请祖儿、Kay、麦浚龙和张敬轩上台“壮胆”伴唱，但他拒绝唱《今期流行》，最终清唱几句《男朋友》，赢得全场掌声。

古天乐（中）在一众歌手陪伴下大开金口献唱其名作《男朋友》，掀起全晚高潮。（图：香港明报）

容祖儿入行20年首夺至尊歌曲大奖

颁奖礼上，踏入入行20周年的容祖儿多年来都在颁奖礼上获不同类别的奖项，今年终于首次夺得“叱咤乐坛至尊歌曲大奖”，当监制舒文指精彩的人与事是需要时间去等待发生时，祖儿已不禁落泪，她说：“我出道是上一世纪的事，我是1999年的新人，跟大家一路以来都是怀着至尊歌曲的憧憬、心态和努力去做每一首歌，去到2019年的今日，将至尊歌曲颁发给我，多谢大家！”不过她在女歌手奖项上却“爆冷”三甲不入。

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谢安琪吐气扬眉：曾想将音乐放下

谢安琪由2005年出道以来，首次夺得女歌手金奖，吐气扬眉，她心情激动跟拍档麦浚龙拥抱，她说：“其实我几年没有出席颁奖礼，曾经灰心得好想休息，我的音乐曾经带很多难忘时刻给我，但我不识得应付，想过要将音乐放下，今日再一次面对颁奖礼，我却换了一个心态，可以豁然面对，因为我在现场看到的不是输赢，而是衷心的支持，多谢！”她更获得歌曲奖、我最喜爱的女歌手奖，又跟麦浚龙瓜分“至尊唱片”奖项，合共3.5个奖项，成为全晚的大赢家。

张敬轩第三度获男歌手金奖

男歌手方面，张敬轩今年以大热姿态获得金奖，继2015和2016年后，第三度获得这个奖项，连同歌曲奖和“我最喜爱的歌曲”，稳袋3个大奖。许廷铿和周国贤则分别得到男歌手的银奖和铜奖。（香港明报）