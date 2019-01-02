水上乐园跨年倒数遭取缔·执法组捕22吸毒男女 汉都亚再也市议会昨晚采取联合取缔行动，前往马六甲一家水上乐园举办，并有逾500人参与的跨年倒数活动，并逮捕了22名涉嫌吸毒的男女。

被逮捕的青年被带上汉都亚再也市议会卡车。（图：星洲日报）

（马六甲1日讯）汉都亚再也市议会昨晚采取联合取缔行动，前往马六甲一家水上乐园举办，并有逾500人参与的跨年倒数活动，并逮捕了22名涉嫌吸毒的男女。

广告

市议会在昨晚11时，联合甲反毒机构、警方、宗教局及移民局等单位，前往爱极乐及峇株安南的酒店、卡拉OK中心、酒吧、麻麻档及水上乐园进行突击检查，于午夜3时许结束行动。

除了上述涉嫌吸毒的男女，宗教局也将把10名穿着不雅的巫裔女子控上庭；市议会也发出10张罚单给执照逾期及涉及卫生问题的业者。



执法人员阻止活动继续后，逾500名民众从水上乐园缓缓走出。（图：星洲日报）

午夜舞台仍“狂炸”音乐

另一方面，根据现场了解，上述水上乐园分为2个舞台，分别是普通舞台及泳池舞台，当执法人员午夜12时20分抵达现场时，2个舞台仍在“狂炸”音乐。



玛哈尼（左一）训责遭到逮捕的青年。（图：星洲日报）

主办单位超时允许喝酒

执法人员前往阻止活动继续，民众才纷纷走出舞台，部份民众穿着性感，部份民众也全身湿答答从泳池舞台走出，并逐一接受执法人员检查证件。

广告

汉都亚再也市议会主席玛哈尼在取缔行动结束后，召开新闻发布会时表示，上述水上乐园的倒数活动是有准证的，但是主办单位并没有遵守条例，除了活动超时，也在现场允许出席者饮用酒精饮料。

她表示，该市议会将会重新检讨，是否再批准类似活动的准证给相关单位，警方也接获3宗有关该水上乐园倒数活动的投报。

她也说，甲反毒机构在行动中，扣留了22名涉嫌涉毒的男女，其中包括一名15岁的少年，他们的年龄介于15至25岁之间。

她指出，至于市议会方面，则在该联合行动中，开出10张罚单给商家，原因包括执照逾期及卫生问题。

广告