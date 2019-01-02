劫走妇女手提袋·摩哆抢匪被众人围捕 武牙拉也板底路昨夜发生攫夺案，一名巫裔男子昨夜骑着摩哆车，抢走一名妇女的手提袋，随后遭见义勇为的民众围堵将其逮住，事后交由警方处置。

阿夫占：涉嫌攫夺男子已被扣押，将援引刑事法典第392（抢劫）条文展开调查。（图：星洲日报）

（马六甲1日讯）武牙拉也板底路昨夜发生攫夺案，一名巫裔男子昨夜骑着摩哆车，抢走一名妇女的手提袋，随后遭见义勇为的民众围堵将其逮住，事后交由警方处置。

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甲州中央警区主任阿夫占表示，事发时大约是昨晚11时40分，当时女事主与丈夫，位于当地一家餐厅享用夜宵后，准备离开时，遭一名巫裔男子骑摩哆车攫夺。

“攫匪在抢夺女子的手提袋后，逃之夭夭。女事主与丈夫尝试追捕对方，但不成功。”

他说，附近的民众见状，合力拦下攫匪，并成功将其逮住。民众随后也致电予警方求助，警方接获投报后并于5分钟后抵达现场。

“嫌犯最后也交由警方扣押，并带往警局接受调查。女事主的手提袋，因嫌犯落网失而复得。”他说，39岁的嫌犯在被民众逮住期间，多次试图骑上摩哆车逃跑，但是都被民众给拦住，也曾在逃跑期间跌倒。警方将援引刑事法典第392（抢劫）条文展开调查。