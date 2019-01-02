设自动检测库存机器·甲各油站汽油充足 近日油价课题，部份民众担心没有汽油的情况出现，然而经过了解，各油站都有各自的系统，在一定的库存时开始补货，相信不会出现汽油不足问题。

相信汽油不足的问题不会出现，民众无需仓促添油。（图：星洲日报）

（马六甲1日讯）近日油价课题，部份民众担心没有汽油的情况出现，然而经过了解，各油站都有各自的系统，在一定的库存时开始补货，相信不会出现汽油不足问题。

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据悉，油站人员除了能够手动检测油站库存，如今也有自动检测系统，非常方便。每天早上，各油站将资料送到公司，并由公司决定是否补货及安排补货时间。

汉都亚路Shell负责人：每天发送资料给公司

汉都亚路Shell油站负责人受询时指出，每天早上该油站都将会发送资料给公司，并由公司决定是否载送多少公升的汽油到该油站。

该负责人说，若该油站会有油量库存不足的问题，原因包括载送汽油的罗里在半路抛锚了，或者尚未安排到时间补货。

“他们送补货来时，会通知我们，通常第二天就会过来补货了。”

东圭纳Petron负责人：库存不够马上补货

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东圭纳Petron油站负责人则说，该油站有自动检查汽油库存的机器，若不够库存时，该油站就会马上补货。

该负责人指出，该油站的库存能够容纳2万7000公升的汽油，在库存仅剩1万公升汽油时，该油站便会开始补货。

“通常库存满的情况下，能够服务消费者2至3天，然而，在公共假期期间，库存会降得比较快。”