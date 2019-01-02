李振城 ·迈向全新的一年 新的一年，当然很多人都会用不同的方式庆祝，有些选择了去跨年，有些选择在家里和家人度过，也有人选择在教堂祷告，也有些人到夜店狂欢。每种庆祝方式，都是希望在新的一年，会变得更有意义。

相信大家都已经准备在2019年有一个全新的开始，不管是对国家、社会还是自己，相信每人都已设下新的愿望与目标。

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新的一年，当然很多人都会用不同的方式庆祝，有些选择了去跨年，有些选择在家里和家人度过，也有人选择在教堂祷告，也有些人到夜店狂欢。每种庆祝方式，都是希望在新的一年，会变得更有意义。

在台湾，大部份年轻人都会出席由政府主办的跨年盛会，今年台北跨年晚会邀来韩国女团EXID、歌手张惠妹等卡司演出，再搭配101摩天楼的360秒绚烂烟火，虽然今年天气不佳，低温加上整晚都飘着细雨，但依然吸引数百万人前往朝圣。

在英国的苏格兰部份人民则选择跳进冰水，别样庆祝新年。今年有15万人聚集爱丁堡庆祝新年的到来。庆祝者徒步穿过爱丁堡首都，手持手电筒照亮夜空。这项活动起源于1980年代，在最近几年变得越来越热闹，也吸引更多民众的加入以跳进冰水方式庆祝。

土耳其人选择在新的一年穿上红色内衣，为家人祈福。每到新年临近的时候，土耳其店家便开始销售红色内衣，因为这里的人们有“穿上红内衣，能为家人带来好运”的传统。

意大利水城威尼斯则会拥抱陌生人庆祝全新的一年，在威尼斯的圣马可广场，人们不仅放烟火迎新年，在场的人，无论是否相识，都会彼此拥抱和亲一下对方，以此送上新年的祝福。

在罗马尼亚一些人民也用非常奇特的方式庆祝，他们会把自己装扮成小熊的样子，挨家挨户地拜访，希望以这样的方式驱走邪灵。

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美国北卡州则用降下负鼠庆新年。北美负鼠是栖息在北美洲格兰德河以北唯一的有袋类动物，喜独行及夜间活动，它也是美国北卡州布莱斯镇最受喜爱的小动物。新年之际，该镇将把一只负鼠放在一个透明盒子中，在市中心欢庆新年的人群中“从天而降”，以示这里是负鼠的故乡。

在南美洲国家智利，当地人则与逝去的故人一道迎接新年的传统。人们在新年夜狂欢后，会来到埋葬已故亲人的墓碑旁，点上蜡烛，伴着传统音乐，共同等候新年的到来。

希望未来的马六甲，也能拥有一个流传下一代的跨年方式，能以习俗为前提，以马六甲传统文化为导向，让世人都知道在世界上，有马六甲这样一个独特的城市。