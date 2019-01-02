安华：免被替换‧希盟应续听取民意 公正党主席拿督斯里安华提醒希盟政府应该继续听取民意，否则会有被替换的危险。

（吉隆坡1日讯）公正党主席拿督斯里安华提醒希盟政府应该继续听取民意，否则会有被替换的危险。

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他表示，政府必须保持警惕，特别是针对那些会背叛希盟改革议程的人。

学生担忧低薪失业

安华也是波德申区国会议员，他今日发表元旦献词时说：“如果我们真正花时间去聆听，我们会发现草根阶层会有很多忧虑。在最近在对话会，我进行了一个涉及3000名学生的调查，发现他们之中最大担忧是低薪及失业。

“以劳力换取生计的渔夫、割胶工人及工人也面对同样忧虑。”

他说，这也是为何他在2019年财政预算案中坚持要求保留津贴的原因。

安华指出，他最近也研究关于科技及数码化的政策，以便为其选区及国家带来帮助，并补充，若国民无法学习及掌握新技能，将失去竞争力。

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“我也在研究全球数码世界的政策，以协助波德申人民，包括一些可以确保大马持续跟上全球经济步伐的政策，并协助我们应对气候变化及人口老化。”

他说，希盟政府必须专注面对这些问题，即使面对批评，他仍会继续成为民众的声音。