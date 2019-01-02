林吉祥：金马仑补选‧争取80%原住民选票 行动党元老林吉祥指出，希盟要在这次的金马仑国席补选中把原住民选民的得票率翻转过来，即取得80%的原住民选票。

（彭亨‧金马仑1日讯）行动党元老林吉祥指出，希盟要在这次的金马仑国席补选中把原住民选民的得票率翻转过来，即取得80%的原住民选票。

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去年的509全国大选，行动党的金马仑国席候选人马诺嘉兰得到了约20%的原住民选票，国阵的候选人则得到80%。根据了解，金马仑的原住民选民占选民结构约24%。

跨年夜受困原住民村

林吉祥今日发文告表示，这次的补选是“原住民改革”的最佳时机，如果历史性的80%原住民选票得票率的目标能够达成，那就证明了当地的原住民愿意站出来，争取在政经文教、卫生事务、工作机会、房屋及土地方面，作为一个马来西亚公民的权益。

他在文告中指出，自己从上周六开始联合马诺嘉兰、金马仑丹那拉打州议员张玉刚及文冬国会议员黄德等人，拜访金马仑的多个原住民村，不料却在昨日受困于瑟莫依拉马原住民村，直到今日才从村子出来。

根据了解，昨日下午3时许一场大雨，导致从瑟莫依拉马原住民村出到沥青马路的泥路被约一呎厚的泥浆淹没，使得林吉祥等人一行12辆车的拜访团受困于该村子，无法通讯而与世隔绝，被迫在原住民的住家过夜跨年，直至今早9时才逐辆车驶出村子。

林吉祥指出，这是他77年人生里第一次与世隔绝般受困，尤其是处于讯息能快速传达的年代。

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可是这次的经历也是难忘与无价的，显示在国阵执政国家60年里，没有真正提升过原住民生活水平。

原住民生活水平须提升

“经过60年，原住民社区应该被带到国家发展主流里面，可是他们现在依然与世隔绝。这次受困原住民村的经历，显示在来临的金马仑国席补选中，我们应该把原住民的贫穷、落后和被国家发展边缘化的课题带出来。”

他指出，本身也曾建议这个月在金马仑举办一项国家原住民大会，以便在希盟的新马来西亚之下，讨论及拟定提升原住民生活水平的大蓝图。若这项大会成功举办，也能显示金马仑原住民除了在选举法庭举证国阵在全国大选贿选后，再一次创下历史，推动马来西亚原住民的改革进程。

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林冠英：全力备战

另一方面，行动党秘书长林冠英说，希盟正积极为金马仑国会选区补选备战，以便攻下这个向来是国大党的堡垒区。

他说，这场补选受各政党注目，派出候选人出战，必掀起激烈的战火，而现今看来老树盘根的国大党胜面较高。

林冠英今日在槟城出席活动后，在新闻发布会上如上回应问题。