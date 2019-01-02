王储：确保“柔佛民族”昌盛繁荣‧柔王室续与州政府合作 柔佛王储东姑依斯迈表示，柔佛王室家族将继续与柔佛州政府合作，确保“柔佛民族”（Bangsa Johor）持续昌盛繁荣。

（柔佛‧新山1日讯）柔佛王储东姑依斯迈表示，柔佛王室家族将继续与柔佛州政府合作，确保“柔佛民族”（Bangsa Johor）持续昌盛繁荣。

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柔佛王储在“柔佛南方之虎”脸书专页贴文回顾2018年的同时，也展望未来，并呼吁朝野政治人物以民优先，停止玩弄政治以及开始治理国家。

王储指出，他了解前路显得艰钜，面对的挑战包括生活费上涨，经济展望低迷及政治不稳定。

“但是在柔佛州，相信我，当我说我们对未来具有信心。”

王储在贴文总结2018年时指出，柔佛苏丹陛下在2018年已捐献出60.7公顷的土地，进行可负担房屋计划，提供奖学金给弱势群体，同时重申保护环境的承诺。

“我会继续说出心中的想法，说出真相，即使有些话听起来不舒服。我也不会为了讨好别人而低声下气，柔佛子民将永远是我最优先关切的。”

王储强调：“一切工作不会就此停下来。我相信以我们的承诺，将确保柔佛州获可持续性发展，提升社会所有层面。”