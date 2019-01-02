胡栋强：土团接纳前巫统党员‧促林吉祥父子表态 民政党署理主席胡栋强指出，针对首相兼土著团结党主席敦马哈迪指该党必须靠增加党员而逐渐壮大，因此必须接受巫统前党员加入之事，行动党林冠英和林吉祥父子须公开他们的立场，他们是否接受前巫统党员加入希盟？

（槟城1日讯）民政党署理主席胡栋强指出，针对首相兼土著团结党主席敦马哈迪指该党必须靠增加党员而逐渐壮大，因此必须接受巫统前党员加入之事，行动党林冠英和林吉祥父子须公开他们的立场，他们是否接受前巫统党员加入希盟？

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“巫统3.0显然将会诞生。上世纪80年代，因为党争导致巫统被法庭判为非法组织，时任巫统主席马哈迪成立了新巫统，那是巫统2.0。大选后，巫统2.0一蹶不振，敦马就打算打造巫统3.0，利用土团党来大量吸收巫统党员，借尸还魂！”

“曾经被行动党形容涉贪的马六甲州前首长丹斯里阿都拉欣淡比仄最近加入土团党，还有大量曾被行动党形容为腐败象征的巫统前党员都要加入希盟，火箭林氏父子却没有表态！”

“难道，他们的意思是打开双手，接受和支持这些行动党所谓的问题人物入党？将巫统不良文化带入希盟？若如此，行动党就是背叛了人民。人民在509大选拒绝巫统，但行动党和其他盟友却打开后门让巫统的败将进入希盟大家庭！”

他也促请希盟不要再玩弄政治，已获得权力，应全心全意施良政，让人民有好日子。