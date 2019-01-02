芦骨跨年活动蒙污点．没烟火准证捕5毒虫 芦骨首度主办的大型跨年倒数活动竟出现滥用毒品且没有烟火准证，让活动蒙上污点，现场共有5名涉嫌吸毒的青年男女被捕。

芦骨首度主办的大型跨年倒数活动不仅没有申请烟花表演准证，也有5名涉嫌滥用毒品的青年男女落网。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申1日讯）芦骨首度主办的大型跨年倒数活动竟出现滥用毒品且没有烟火准证，让活动蒙上污点，现场共有5名涉嫌吸毒的青年男女被捕。

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筹办以来争议不断

由芦骨Tasik Villa度假村酒店主办的新年跨年倒数活动“Neon Countdown2018”，自筹办以来就争议不断。

活动除了2天前遭直落甘望公青团联合4个马来非政府组织报警，要求警方对活动加强管制；波德申市议会及警方也联合发表声明，指此活动的申请资料与现场情况不符合，市议会更是澄清，不曾批准主办单位主办这项活动。

据悉，负责筹办活动的单位，曾于2016年在雪邦筹办类似活动，当时曾发生6人使用毒品导致2死的悲剧，因而引发公青团等团体的不满，促请警方介入调查。

据知情人士透露，此活动是于一周前才确定在芦骨进行，而且，活动通过网上售票，票价从168令吉起，主办当局也预计将吸引国内外约1万人到来。

尽管报警的单位口口声声反对此活动，但在昨晚的现场上，有关单位人士并没有出现，反而警方在现场加强管制，结果共逮捕到5名涉嫌吸毒的青年男女。

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引起当地民众反弹

上述活动也引起当地民众的反弹，包括引发交通混乱、音乐浪声大和社会道德问题，一些民众申诉，在活动散场时，不少青年聚集在路旁，意识似乎非常混乱，让当地居民感到恐慌。

据悉，主办当局有在现场派驻了200名保安，波德申警方也派出70名警员在现场维持秩序，以防止骚乱事件发生。

艾迪山：申请性质与现场不一样

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波德申警区主任艾迪山指出，警方是于昨晚7时许抵达现场，在活动还未开始前，就发现5名男女青年神色异常。

他说，经过警方的搜查后，发现这些青年身上带有疑似毒品的药丸，而且他们的尿检也呈阳性，因此警方随后便开档调查。

另一方面，艾迪山对主办单位举办的跨年倒数活动表示遗憾。

“主办单位申请活动性质与现场情况大相径庭，对方申请时是以文化和艺术表演来形容活动性质，但却没有向警方透露实情。”

他强调，基于主办当局已触犯公共集会法令第15（3）条文，一旦罪成，主办单位将会面临罚款。

同时，他补充，警方在活动主办单位现场发现有售卖啤酒后，也向该单位发出禁令，以停止售卖啤酒。

市议会：不曾批倒数活动

另一方面，波德申市议会也作出澄清，指当局不曾批准相关单位主办这项倒数活动，目前也只是提供了一封支持信给主办单位，是向警方申请批准烟花表演的准证。

市议会强调，主办当局必须在符合程序及尊重条例下，包括必须经过警方批准才能主办这项活动。

然而，市议会接获公众投报及现场观察后，发现主办单位提供的资料与现场的活动项目性质大相径庭，甚至出现了引起民众焦虑的现象，包括酒精及嗑药等事件。

市议会指出，当局将会针对主办单位在没有获得准证下主办倒数活动，而开出罚单。“一旦发现这项活动有导致现场出现交通阻塞及噪音等问题，市议会将会援引条例，采取法律行动。”

另外，市议会强调，该活动上引发的一切损失、伤亡及意外事件，当局将不会对这些事故负上责任。

市议会补充，基于上述事件，往后任何新年庆典及娱乐活动，当局在发出准证前，将会进行彻底地审核。

