林佳香．谁有权干涉新闻自由？ 所谓的新闻自由也不再存在，因为所有人都觉得自己能掌控媒体，只要够凶权力够大，媒体就应该乖乖听话了。

笔者在圣诞节时没出外狂欢，而是和各源流的记者媒体人，一起走到最前线采访“挺殉职的消拯人员莫哈末阿迪及促请首相署部长瓦达姆迪下台”的和平请愿集会。

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这集会和一般的集会有一些不同，不同在于此次集会只有单一族群参与，而站在台前发表演说的非政府组织领导人，他们的演说内容大同小异，虽有满满的种族风，但勉强还算有“理智”。

然而，舞台的激烈演说在马来人阵线主席阿兹旺丁上台后更激进了，带有煽动和挑衅的言语非常受集会者的欢迎，现场几乎像是演唱会来到了高潮部份。

他完成演说后就离开集会现场，留下来的大马人民组织（Geras）主席立即和阿兹旺丁切割，不再站在同一条船上。

本以为集会就此落幕，我打算找个地方写稿，不料人民组织的女代表突然来到中文媒体前，喊着当时在场的《星洲日报》、《中国报》和《东方日报》记者，要求我们不要写任何有关阿兹旺丁的新闻。

这时，我心生疑虑的问对方，为何不能写，他的言论我们都有录音录像，一定会写出来。

这时对方突然变了脸色，严厉地指责顶嘴的我，说出：“我们是举办方，我们有权要求你们不写这则新闻。”

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这时啊，忍不住怒火的我，直接回顶：你没权力教我如何写新闻，我有权利根据我采访到的内容来报道真相。

说完即走的我，完全不理会后方的呼叫声和辱骂声。

事过多日，我心中仍记得当时对方企图操控媒体的嘴脸，心中一直疑问，不知何时，连一个非政府组织的代表都觉得自己高高在上，能够轻易的掌控媒体，要我们依照他们的指示来撰写新闻。

一旦不依照指示，对方还会拿出发律师信这招，企图恐吓媒体，达成他们操控媒体的欲望。

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这样的种种，几乎已经颠覆媒体在世界的第四权定位，所谓的新闻自由也不再存在，因为所有人都觉得自己能掌控媒体，只要够凶权力够大，媒体就应该乖乖听话了。

可惜，他们没想到的是，如今网络发达，媒体不会轻易被控制，现场直播的新闻报道方式，已经让这些人说出的话覆水难收，哪怕媒体不报道，网民也会自己争相转发评论。

所以，请各位主办单位、政治人物及社会大众，别再企图干涉媒体的自由了，你们就高抬贵手，让马来西亚媒体有更自由的报道空间，将更真实的情况报道出来。