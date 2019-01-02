“双禁”首日‧茶室烟味没了‧塑料吸管照用 隆雪今日起落实“双禁”，只见茶室内不再烟雾弥漫，但饮料杯上仍处处可见塑料吸管的踪迹。

在食肆禁烟后，店外路边烟头满地，引发卫生问题。（图：星洲日报）

（吉隆坡、八打灵再也1日讯）隆雪今日起落实“双禁”，只见茶室内不再烟雾弥漫，但饮料杯上仍处处可见塑料吸管的踪迹。

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今年1月1日开始，联邦政府及雪州政府落实食肆全面禁烟及禁止业者主动提供塑料吸管的双重措施；联邦直辖区部则开始禁用塑料吸管措施。

根据雪州政府的措施，今年起商家不被允许主动派发塑料吸管，只有在顾客要求索取时，商家才能给予塑料吸管，但不会征收塑料吸管的费用。

联邦直辖区则从今年起禁用塑料吸管，并且纳入商业执照的申请条例当中，有关措施将从2020年1月1日起全面落实与采取执法行动。

有关当局将准备非塑料吸管，譬如可降解的吸管作为替代品。

在雪州政府落实停用塑料吸管后，业者无奈表示塑料吸管的存货仍非常多。

民众多不知禁塑料吸管

尽管如此，记者发现仍有许多民众对停用及禁用塑料吸管感到不知情，多间食肆业者仍旧主动提供吸管。

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甲洞卫星市的食摊、餐馆业者指还未接获政府发出停用塑料吸管的指示，因此依然主动提供塑料吸管。

烟民走廊吸烟无人劝阻

卫生部正式扩大禁烟区，规定全马所有冷气、非冷气设备餐厅、咖啡店、露天小贩中心、路边摊甚至是国会一律全面禁烟，违例者将面对罚款1万令吉及最高2年监禁的刑罚，对于没执行禁烟政策的业者则罚款2500令吉。

记者走访甲洞卫星市一带时，发现仍有友族烟民在茶室外的走廊吸烟，但无人上前劝阻。

反观在灵市一带则不见烟民在茶室吸烟，都是自动自发走到茶室范围外吸烟。

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受访业者指出，如果发现有食客在餐馆吸烟，他们只能上前解释，表明政府在餐厅落实为禁烟区，希望对方配合，若烟民要吸烟大可到餐厅之外。

由于业者找不到标准尺寸与字眼的禁烟告示牌，因此暂时只能使用旧式的告示牌，同时也增加禁烟告示牌，提醒食客不可吸烟。

业者暂时无法找到尺寸和内容符合规格的禁烟告示牌，因此只能暂时增添旧版本的禁烟牌。

烟民：被迫减少吸烟

有烟民受访时表示，为了避免踩到“地雷”及遭罚款，如今他在外用餐后都不敢吸烟，从而也被迫减少吸烟的次数。

有吸烟习惯的受访者则认为，如今到外用餐后不能吸烟，担心会被政府罚款，因此有关禁烟措施迫使他减少吸烟。

也有烟民透露，他们会随身携带铁盒来丢弃烟灰及烟头，在户外吸烟时，不会随处丢弃烟头，做个有责任感的烟民。

食肆未有贴“不要吸管”通知

在落实2项措施的首日，《大都会》社区报记者兵分两路，巡访灵市SS2朝阳商业区及甲洞卫星市，发现食肆墙上张贴多个禁烟的告示牌，却不见“不要吸管”的通知。

无论在灵市亦或是吉隆坡，记者发现依然有食肆业者或小贩主动提供塑料吸管，亦有食客在自助取水处主动索取吸管。

受访者普遍上认为，禁烟政策较为热门，反而掩盖停用塑料吸管的措施，令业者及食客在一时间都未能习惯，需要一段缓冲期来适应。

业者指出，由于目前还有塑料吸管的存货，另有部份食客要求提供塑料吸管，因此他们会继续提供，不过，有业者已停止购入吸管存货。

“要吸烟，请到外。”食肆业者自制牌子，提醒食客如要吸烟，则必须到外围。

业者：未接政府正式通告

有者表示，他们已经习惯供应塑料吸管，而且未接获政府正式通告，因此如常提供塑料吸管。

“如果要主动不提供塑料吸管，那我们就要张贴通告了。如果我们现在没有提供塑料吸管，当端上茶水，食客又指要吸管，那我们就要来回多趟拿吸管了。”

有业者指出，他们曾计划以不锈钢吸管取代塑料吸管，惟成本高，担心会被偷及顾及顾客担心重复使用的卫生问题，因此作罢。

也有食客表示，雪州政府应扮演领头羊角色，免费派发替代吸管，以提高民众的醒觉意识，就如同当初雪州政府落实禁用塑料袋政策一样。

食客不在茶室内抽烟了——刘芯冰（21岁，茶室业者）

“我们已经习惯在饮料中附上吸管，一时间也改变不来，更何况我们的吸管仍有大量存货，但会慢慢停用，除非在顾客的要求下才附上。停用吸管需要时间来适应，而且政府也仓促在1月1日落实，目前我们已经停止买吸管。我们曾考虑要全面使用不锈钢吸管，但担心会被偷，也有顾客会担心重复使用，卫生问题等。

在食肆禁烟后，没有食客敢在茶室内抽烟，地上也干净不见烟头。以往就算张贴了禁烟的告示，顾客仍会在茶室内抽烟，影响到其他食客。”

政府不如禁卖香烟——林先生（食客）

“现在食肆、餐厅全都禁烟，我都不知道要去哪里吸烟，到处都有‘陷阱’（禁烟区），担心自己吸烟会被罚款最高1万令吉，导致我日后到餐馆用餐都不敢吸烟，如此下来只被迫减少吸烟。

既然政府把餐馆、食肆列为禁烟区，都不鼓励人们吸烟，不如政府干脆完全禁卖香烟，商家都停止供应与售卖香烟。”

希望全面落实禁吸管——王前光（51岁，食肆业者）

“我们希望政府可以全面落实禁止塑料吸管，若必须在顾客的要求下提供，或会引起食客和业者之间的纠纷。同时，若官员前来检查时，也没有任何凭证。

我的部份顾客都会自行携带餐具，包括筷子、碗和杯子，若一律禁用塑料吸管后，相信他们也会自行携带吸管。

我发现在食肆禁烟后，路边地面上多了很多烟头。烟民不能在食肆抽烟，他们唯有站在路边抽烟，但却没有垃圾桶。我有考虑为了烟民顾客的方便，在店外路边置放垃圾桶供烟民丢弃烟灰及烟头，但担心遭当局对付。”

停用吸管需时间适应——李耀伸（52岁，食客）

“我认为，禁烟可马上落实，但停用吸管则要时间适应。目前不管是食客或业者，都仍不习惯停用塑料吸管，必须要有一段缓冲期。

茶室业者在1月1日仍在冷饮附上吸管，若日后停用吸管，我就会以口就杯饮用。

目前替代吸管仍不普遍盛行，人们也不知道在哪可购入替代吸管。

政府必须要扮演领头羊角色，免费分配替代吸管，提高人民的意识，就如以往禁用塑料袋一样，免费分派替代品的环保袋。

此外，烟民无法在食肆抽烟，就会走到户外其他地方抽烟，并且可自行携带铁罐来丢弃烟灰及烟头，做个负责任的烟民。”

禁烟必须严厉执法——郑秀凤（食客）

“我对政府把餐馆、食肆列为禁烟区感到高兴，因为吸二手烟令非烟民感到难受，此措施也是为了民众的健康，但关键是，有关当局必须严厉执法，否则还是会有烟民忽视禁烟令。

基于卫生考量，我使用塑料吸管的原因是担心杯具的杯口洗得不干净。但如果餐馆不提供吸管也无所谓，也可以直接喝。

如果日后餐馆都不提供吸管，我可能会考虑购买可重复使用的吸管。”

主动要求不要吸管——王普芳（食客）

“我通常在外用餐都是点热饮，所以都不需要吸管。无论如何，我支持联邦直辖区推行的禁用塑料吸管措施，因为这是对环境保护的其中一种动作。

当我在外点饮料时，都会主动要求服务员不要提供塑料吸管给我。”

饮料送来时已插入吸管——孙运婷（28岁，食客）

“我们在1月1日早上用餐时，在点饮料时并没有特意叫茶室店员附上吸管，商家就自行在冷饮中插入吸管，因而我们也没有发觉已经开始落实停用吸管措施。为了环保，这是一项好的措施，但需要时间来习惯。

我们以往在用餐时，经常会被隔壁桌烟客抽烟影响，我们都会避而远之，但如今茶室全面禁烟，我们吃得也较安心，也不见有烟客敢在茶室抽烟了。”

政府应派员监督烟民——郭先生（杂菜饭店负责人）

“如果看到有顾客吸烟，我们只能上前向他们解释，政府执行禁烟的措施，希望对方给予合作，如果要吸烟则可以到餐厅以外范围。

随着政府落实禁烟令，我们早前也不断寻找图形和尺寸合规格的禁烟告示牌，但很多文具店都缺货，我们只能增加多个禁烟告示牌，提醒食客不可在餐厅吸烟。

业者对卫生部要针对违例业者罚款2500令吉之举感到非常不公平，政府应该派员监督在食肆吸烟的烟民，而不应该对付业者。

另外，我们所提供的塑料吸管是放在茶水范围，让食客自助拿取，每天消耗的塑料吸管有大约200枝。目前我们还有提供塑料吸管，会先用完存货，可能接下来不再提供。”

可接受没吸管喝水——谢文量（31岁，执行员）

“我可以接受没有吸管喝水，不担心杯子的卫生。我没留意到店里张贴不主动提供吸管的通告，既然有吸管就用，没有的话不会索取。

我赞同茶室全面禁烟，一部份烟民的意识不高，就算在冷气餐厅也有一两人抽烟，或外头飘入的烟味影响用餐心情，我会因而厌烦，这也是我不喜欢去嘛嘛档的原因。”

全面禁烟是好事——罗健勇（39岁，电气工程技术员）

“全面禁烟是好事，我抽电子烟，尤其带孩子在茶室吃东西时，不希望有二手烟。

我要吸烟时，如观察到邻桌有小孩时，都会自动踏出茶室范围外抽。”