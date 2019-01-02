魏家祥：赢大选后却没承认统考‧“马哈迪是否过河拆桥” 马华总会长拿督斯里魏家祥指控首相敦马哈迪赢得大选后，却没有承认统考，反问马哈迪是否对华裔选民“过河拆桥”？他也挑战行动党秘书长兼财政部长林冠英，以及教育部副部长张念群纠正马哈迪，告诉马哈迪不能以种族视角看待统考课题。

（吉隆坡1日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥指控首相敦马哈迪赢得大选后，却没有承认统考，反问马哈迪是否对华裔选民“过河拆桥”？他也挑战行动党秘书长兼财政部长林冠英，以及教育部副部长张念群纠正马哈迪，告诉马哈迪不能以种族视角看待统考课题。

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他在脸书发帖说，马哈迪去年3月8日以希望联盟首相人选身份接受《星洲日报》专访时说：“希盟的政策纲领接受多源流学校制度、接纳独中及承认统考文凭。”

魏家祥反问：“但是，执政后，他如今改口，没承认统考，这是在骗取华裔选票后，过河抽板吗？”

“林冠英和张念群，当初许下海誓山盟承认统考，从‘一旦执政马上承认’讲到‘2018年底承认’，今天2019年1月1日，请问统考承认了吗？”

“执政后死性不改，空头支票一张又一张，做了官，还记得自己的承诺吗？还记得统考生在等待吗？”

挑战林张纠正敦马言论

他也批评，林冠英与张念群当初信誓旦旦表示统考会获得希盟政府的承认，如今却噤若寒蝉。

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“我挑战林冠英和张念群，不要静静，马上纠正敦马的言论，义正言辞地告诉首相：统考不是种族问题，是教育问题，我们不应该用种族视角看待统考，希盟必须兑现承诺承认统考！”