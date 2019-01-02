吉南5华小友族超越华裔‧麻坑新中双溪谷公民无华裔新生 吉南区5所华小的友族学生人数已超越华裔生，麻坑新中华小及双溪谷公民华小今年更无华裔新生。

麻坑新中的2名华裔生目前已六年级，过去5年与友族同学一起上课。（图：星洲日报）

（吉打‧居林1日讯）吉南区5所华小的友族学生人数已超越华裔生，麻坑新中华小及双溪谷公民华小今年更无华裔新生。

广告

星洲日报记者今早走访乡区学校，发现上述2所小学之外，友族生超越华裔生的学校是加拉岸开明华小、双溪加拉岸华民小学和麻不来益智华小。

这5所华小当中，麻坑新中2019新学年迎来的3名新生都是巫裔，双溪谷公民华小的6名新生，则是5名巫裔和1名印裔。

双溪谷公民校长：全校28学生华裔仅4人

双溪谷公民校长谭群雁说，该校已第二年没有华裔生报读，目前全校28名学生当中，华裔生也仅4人。华裔人口外迁是主因。

麻坑新中校长：连续5年没华裔新生

麻坑新中校长陈永和受访时说，该校原只有2名新生，另一人刚从国小转到该校。

广告

他说，这3人都没有中文底子，暂时会有鸭子听雷现象，校方因此需要给他们恶补中文。

他说，该校已连续5年没有华裔新生报到，目前校内虽仍有2名华裔生，但他们今年都已六年级。

以地方人口情况预计，该校明年也不会有华裔新生，而一旦2名华裔生毕业，就会出现华小全校无一华裔生的怪象。

