纳吉上传健身照．支持者留言祝长命百岁 大马变天后卸下首相和巫统主席职位的前首相纳吉不时在社交媒体贴文，过着“网红”般的生活。他昨晚在脸书上传运动健身的照片，有关贴文截至目前已有超过1700的分享和2万5千余民众按赞，引起网民热烈讨论。

（雪兰莪．八打灵再也2日讯）大马变天后卸下首相和巫统主席职位的前首相纳吉不时在社交媒体贴文，过着“网红”般的生活。他昨晚在脸书上传运动健身的照片，有关贴文截至目前已有超过1700的分享和2万5千余民众按赞，引起网民热烈讨论。

广告

照片中的纳吉身穿蓝色运动上衣，双耳戴着耳机，正在使用运动器材。

不少纳吉的支持者在底下留言表示祝福纳吉身体健康、长命百岁，同时，也有网友说他练习划船，是为之后跑路（cabut lari）做准备。

更有网友表示，纳吉同款的under armour运动上衣之后一定大卖或销售一空。

同一天早上，纳吉也在脸书表示若自己能获得公平审讯，自己将于新一年洗脱希盟政府对他的指控。

大选后的纳吉频频针对时事发表评论，经常在脸书与民众互动。