餐室东主自制禁烟标语‧店外空地设吸烟区 今日是卫生部在所有食肆全面禁烟的首日，有商家不想劝阻顾客而得罪人，干脆在店外的空地，设立“吸烟区”，让食客到“合法”的范围吸烟。

吴家延在咖啡店外自设“吸烟区”，其实为表达心声的一种方式，引起注目。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生1日讯）你禁烟，我设吸烟区！

广告

今日是卫生部在所有食肆全面禁烟的首日，有商家不想劝阻顾客而得罪人，干脆在店外的空地，设立“吸烟区”，让食客到“合法”的范围吸烟。

巴生璇宫小贩中心缘咖啡店的东主吴家延除了在店内的标准禁烟牌上，贴出自制标语“从今天起本店禁止吸烟，如有不满请找李文材（卫生部副部长）”，同时在店外13尺半的一处空间，自制贴上一个吸烟牌，自行划定为“吸烟区”表达心声，引人发噱。

潘国全希望地方政府能加强禁烟令的宣导，教育商家张贴符合规格的禁烟牌。

巴生烟民略为收敛

餐室地上少了烟蒂

尽管元旦公假执法人员没值勤，但《大都会》社区报记者走访巴生市内一些餐室观察，在非冷气餐室用餐的烟民都略有收敛，公然吸烟的风气大为减弱，或自动自发到餐室外吸烟，使得咖啡店地上的烟蒂也大为减少，引致好评。

有食肆业者和烟客表明，全面禁烟令虽会制造一些麻烦，但烟还是照抽，除非是基于个人健康问题才会寻求戒烟。

有咖啡店业者虽认同政府的扩大禁烟范围，却不苟同政府仍批准卖烟，香烟销售大行其道，认为可以卖烟却不让人吸烟，形同让食肆业者处于“两难”。

广告

吴家延受访时坦言，不会刻意在店内张贴有户外吸烟区的告示，也不会劝诫烟客，毕竟店里已张贴明显的禁烟牌；至于自设“吸烟区”的想法其实来自于一名顾客，配合店内标语“如有不满请找李文材”，作为业者对全面禁烟令的诉求心声和一种创意体现。

禁烟令实施后，茶室地上少了许多烟蒂，但还是有一两根害群之马。

余秋燕：员工会提醒食客禁烟

巴生中路日日兴餐室业者余秋燕（57岁）认同禁烟措施，至少地上的烟蒂少了许多，而且非烟客也不必吸二手烟，对禁烟首日的效果感到满意，但其餐室依然会卖烟。

“如果看到有食客抽烟，我们的员工至少会去提醒一声，建议去外头抽，至于要不要遵守则在于烟客本身。”

广告

禁烟或流失一些顾客

她不排除食肆全民禁烟会流失一些顾客，但为了更多人的健康，且是被执行的一道政策，业者只能接受和逐渐适应。

对于标准规格的4050公分禁烟牌，余秋燕形容，基于先前没留意到新闻发布说需统一格式，以为只要有张贴禁烟牌便行，因此上周买了11个小的禁烟牌，后来听说必须符合标准格式，只好于昨日匆匆买了4个标准禁烟牌。

吴家延在禁烟牌上干脆贴上“如有不满找李文材”的标语，令人发噱。

许多业者不熟悉禁烟措施

潘国全：希望市会多宣导

雪隆贩商公会联合会投诉组主任潘国全指出，尽管媒体已大力报道食肆业者需张贴禁烟牌，但巴生市还是有相当多的餐饮业者没这么做，或禁烟牌不符合标准规格，希望管治与发放营业执照的巴生市议会能多做宣导。

不看报纸电视年轻人多不知禁烟

他说，贩商公会亦会向业者传达有关讯息，并促请一些抽烟的同业配合全面禁烟令戒烟。

他认同全面禁烟令的落实，能有效提升用餐卫生环境。

记者随同潘国全在巴生百利广场附近的餐饮店巡视时，其中一家完全没张贴禁烟牌的年轻女店员坦言，基于时下年轻人几乎不看报纸或电视新闻，都是通过脸书社媒分享，才知道食肆全面禁烟的措施。

业者仍主动提供禁 塑料吸管失败？

相比起禁烟措施的烟民略有收敛，同样从今日生效，雪州政府基于环保原则，规定餐饮业者不能主动提供塑料吸管的措施，则是“马照跑、舞照跳”，业者依然主动提供塑料吸管。

虽然其中一店家张贴了不主动提供塑料吸管的告示，但一名食客受访时表明，员工递上的冷饮果汁依然是有吸管的；不过，食客在受访时表示，不介意在不主动提供吸管情形下，用杯口喝水，但需视乎食肆卫生环境和对业者的卫生信心而定。

吴家延：今天店里还是有顾客抽烟，一些顾客告诉我7月1日严厉执法后才去外头抽。

烟民心声

不因此戒烟或少抽——吴先生（53岁，鱼贩）

“我抽烟40年，习惯在饭后一根烟，但只要是冷气餐馆都自动自发不抽烟。

抽烟的场所虽然少了，但不至于令我痛苦，只是暂时不习惯，吃饭喝茶还是会随手带烟，或许到户外抽，但也有可能在缓冲期内维持原状，直到今年7月1日起有罚款的严厉执法后才改变。

我不打算因食肆全面禁烟令而戒烟或减少抽，人生几何，今日不知明日事。”

应设吸烟区方便烟民——郑先生（48岁，销售员）

“餐室外应设立吸烟区，让烟民有个喘息的‘生存空间’，吸烟区不要离餐室太远而影响餐室生意。如果全面不卖烟我会选择戒烟，不会买私烟抽。

既然政府在禁烟令上是‘硬硬来’，我们也没办法，只是后悔选了反对党做政府，如果不喜欢（希盟）政府，我下届大选投反对党，希望我不要‘被逼’长期投反对党就好。”