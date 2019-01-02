提高产品服务供应透明度‧体育场机构审查逾 合同 大马体育场机构（PSM）指出，他们将全面审查内部各方面的行政运作，包括现有合同，借此提高产品和服务供应的透明度。

（雪兰莪‧八打灵再也1日讯）大马体育场机构（PSM）指出，他们将全面审查内部各方面的行政运作，包括现有合同，借此提高产品和服务供应的透明度。

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该机构主席兼亚航首席执行员东尼费南达说，目前他们正审查逾70份合同，发现很多合同其实可以更有效地在内部运行，并开始进行规划。

面对内部人手过剩

“有关审查涉及重新评估现有的产品和服务供应合同，还有高级和终极层面的组织结构。”

他今日发文告说，内部也面对人手过剩的问题，67个合约员工和109名永久员工出现职责重叠的情况。

“机构决定延长合约员工的就职期限，从2018年12月31日推迟至今年2月15日，以让他们有更多时间去另寻工作。”

东尼补充，除了减少开支，该机构会通过更好的市场营销、销售和创意活动来增加收入。

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“在东南亚锦标赛（AFF）半决赛和决赛期间，大马体育场机构创下逾50万令吉的销售额。这是从未有过的事。”

他说，他们计划在国家体育场举办更大型的娱乐活动，目前正与大马足球总会（FAM）讨论增加有关场地的比赛场次。

亚通体育馆活动增50%

“在亚通体育馆（Axiata arena）举办的活动预料将增加50%，我们会在未来几个月宣布吉隆坡体育城的活动行程表。”

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东尼说，他们也会在其网站和社交媒体平台进行彻底改造，为此将推介网上预订场地设施和举办活动服务。

他认为，虽然大马体育场机构面临艰难时期，但相信经过审查后，一切将柳暗花明。