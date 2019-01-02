杨直绳．做个自由大马人 愚见以为较平易近人的解释是：“生命虽然可贵，但要同时享受自由，就要付出比只保存生命更大的代价、付出更大的努力。”

容许我先来个故事，6岁多的小朋友，准备上小一，这个年龄的小孩子像懂很多事，但亦是什么也不懂，孩子在这懂与不懂之间摸索，一天天长大。

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现在他会写字了，而且写得很快，写十行字用不上十分钟，于是他很快便把幼稚园功课做完，跟着便去玩球、去绘画、去唱歌。他很快乐、很自由。

有一天，妈妈检查他的写字簿，看了之后大发雷霆。他的字虽然没有写错，但他写的是草书，字体又大又细、又过格。

妈妈于是要他把所有的字擦去，重新再做，以前所做的一律不承认。孩子从此之后再不自动自觉地写字，他要妈妈在场才写，写一个字便看妈妈一眼，等到妈妈示意，才写第二个字。他于是写得很慢，他再没有时间去打球去唱歌。他不再快乐、不再自由。

读友诸君，你也写字吗？你有没有想过要慷慨挥毫去写写你心中的草书呢？这是一个新年的问题，希望你们能诚实的作答：想或不想和为什么。你们大可把答案保留在心里，但，都是对自己诚实的。为什么要谈写字，其实可以不谈。我们大可以把谈写字改为谈吃饭，谈走路、谈睡觉、谈任何人做的事。但如果我问你希望怎样去做这些事，我相信很多人（包括你）的答案是：“我希望自由自在地去做这些事。”

对吗？不错，就算如“花踪”文学奖的字字值千金，如果不能自由自在的写，写字就只能算是个差事。就算是珍馐百味，如果没有选择不吃的自由，吃了也可能消化不良。如果行路只得一个模式，不能快，不能慢，行路的人就只会感到举止维艰。如果人被规定晚上十二时前就要回家入睡，相信会有很多人失眠。

“生命诚可贵，自由价更高”，有很多人把这两句话解释为自由比生命更宝贵，为了自由可以付出生命的代价。这种解释会被不少人视为极端，视为唱高调、吹水。其实，愚见以为较平易近人的解释是：“生命虽然可贵，但要同时享受自由，就要付出比只保存生命更大的代价、付出更大的努力。”

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有人以“生存权”等同“人权”，而且认定了这种“人权”是切合国家状况的。这是否表示这个国家的人付不起生存及同时享有自由的代价呢？是否因为穷？但为什么会穷呢？自由会否使国家更穷？我相信能自由干活的人会较没有这种自由的人更易摆脱穷困、饥饿。

怎样才算是个自由人？我认为最基本条件就是重视自由，愿为自由而努力。一个人自由与否与他是否拥有外国护照没有直接的关系，美其名为自由而移民的人也未必能获得真正的自由，因为他不曾为自己能在原居地继续自由生活争取过、努力过。

没有自由的人，对自己的不自由也许要负上部份责任。因为他可能默默地接受了不自由的方式。但这未必是他的错，因为他的父亲（也许父亲的父亲）对不自由的方式亦早接受。

世代相传形成了不自由的文化，改变文化谈何容易。但如果我们确切相信自由能使我们的后代比我们生活得更好的话，在我们这一代便应努力开始争取。

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首先，我们要改变凡事让他人为自己作决定的习惯，我们未必要事事抗争，动辄示威，但起码也要清楚自己要什么。

我不要孩子在被监督下写字，我要他有个自由发挥而充实的学习生活，亦希望他长大后能活在一个自由、公正公义公平；没有种族歧视，没有宗教纷争，人人同为“大马子民”的大马社会里。为了这个愿望，我要推销自由。

谨以亚西斯圣方济的祷告，结束这篇新年祝愿。

“在纷争之处，让我们带来和谐；在谬误之处，让我们带来真理；在疑惑之处，让我们带来信心；在绝望之处，让我们带来希望。”

做个自由大马人，再一次新年祝愿。