李凯业 ·尼泊尔的领悟 从尼泊尔，让我看到了我们生活在马来西亚是一件多么幸福的事，也让我了解到，交通网络、充足的电力供应、干净的自来水等等并不是必然的。

许多国人都趁着圣诞及新年的空档来一趟旅行。笔者亦然，去了一趟为期一个星期的尼泊尔之旅。

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尼泊尔在2015年经历了一场大地震，国内主要的建筑物倒得倒、塌得塌。虽然大地震过去了3年，修复工程依然进展得非常缓慢，一些主要景点修复进度可谓是毫无进展。

虽然加德满都贵为尼泊尔的首都，我们想象中的首都乃是一个国家的行政中心，基本设施应该都还可以，可是，在加德满都逗留的几天，发现到事实并非如想象中的那样。

你或许会很难想象首都加德满都的空气素质差，灰尘满布，空气污染严重；也很难想象一个国家的行政中心会突然停电；更难想象的是，首都道路都是颠簸不平、窟窿处处满布泥浆。

搭德士到了一个主要的旅游景点，下车时，整条道路都是泥浆。我心里还嘀咕着这司机是不是把我们载到了一个错的地点，伺机坑钱。

直到从一条小巷隐约觑见那景点的一隅，才肯定了那是正确的地点，在心里为错怪了刚才那位司机内疚道歉了一下。

和坐在广场的几名尼泊尔国民聊起这些问题，大家都异口同声地说出了“government”，先今政府的管理无力，贪污腐败问题猖獗。

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从尼泊尔，让我看到了我们生活在马来西亚是一件多么幸福的事，也让我了解到，交通网络、充足的电力供应、干净的自来水等等并不是必然的。

或许下一次，当雨季来临的时候，路上多几个窟窿，再回想尼泊尔的道路状况，或许就可以把那股怨气吞了下去。

纵然尼泊尔基设如此这般糟糕，人民的内心却是很富足，尤其是国人在文化与宗教上的包容。尼泊尔国人信仰佛教与兴都教，但是没有看到所谓的宗教文化不和谐，反而是两个信仰的国民都很快乐地坐在一起，在同一个城市里和平的生活。

这文化宗教的包容，可以作为我国的借镜，近这十多年来，我国政治人物不断地以种族宗教作为筹码，煽动种族之间的情绪与本来在独立之时各族融洽的情景大相径庭。

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多一点点的包容、多一点点的了解、多一点点的尊重，一起生活在这国家是多么美好的事。