谢仲洋‧禁烟牌烟头左右无所谓 2019年伊始，卫生部在所有食肆落实的扩大禁烟区措施，禁烟告示牌的烟头“向左或向右指”，在禁烟令前率先成为被议论纷纷的话题，虽然副卫长李文材已派定心丸指出，只要禁烟牌有在标准尺寸4050公分的一半以上，烟头向左或右都无所谓。

2019年伊始，卫生部在所有食肆落实的扩大禁烟区措施，禁烟告示牌的烟头“向左或向右指”，在禁烟令前率先成为被议论纷纷的话题，虽然副卫长李文材已派定心丸指出，只要禁烟牌有在标准尺寸4050公分的一半以上，烟头向左或右都无所谓。

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不过，广大食肆业者还是对手上的禁烟牌烟头的“或左或右”充满疑虑，尤其森州卫生局长再努丁发布烟头必须朝左的指示，明显与顶头上司李文材的说法不一，而市面上的禁烟牌沿用的都是烟头向右方向，甚至引发了顾客要求退货的争议。

尽管一切应以李文材的说法为准，但基于民众对过去61年来，“旧马来西亚”执法官员在执法时的怀疑与公信力，尤其担心会出现“拿着鸡毛当令箭”的小拿破仑故意找碴，难免会对禁烟牌烟头向左或右这样的细节有所顾虑，这就有赖于希盟上台后，在政策执行上的“新马来西亚”新气象，是否能令民众释疑与建立信心了。

虽然政令上是三令五申，只要食肆业者张贴了符合标准尺寸的禁烟牌，就算还有冥顽不灵的烟客吸烟被逮获，理应不会牵扯业者。

但基于先前亦有说法，业者对有食客吸烟乃难辞其咎，而出现灰色地带，所以政府有必要在6个月内的全面禁烟缓冲期内，再发布最终的禁烟指南与惩戒定案，以便7月开始的严厉执法不会出现偏差。

其实，单靠卫生局官员的执法力度，就算加上地方政府卫生组官员的辅助，也未必能全面打击食肆吸烟的风气，一切仍有赖于烟客的自动自发，守法之余不散发二手烟予其他食客。

毕竟，马来西亚人的“包容心”是很高的，一般在发现邻座有人吸烟，至多是猛瞪回去或匆匆吃完赶紧离开，这也构成了“多数人包容少数人”的无奈。

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食肆全面禁烟对我来说虽是一道福音，但烟民发挥公民意识不在公共场所吸烟，“与人方便，自己方便”，才能打造一个良善的公民社会。