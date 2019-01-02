陈明敏 ·2018年岁末 难道才刚要迈入三字头，就已经经历初老症状？不过是2年前的事，现在对于跨年的感受，又回到了以前那种“和一般日子没什么不同”的心情。

2018年的岁末，我在工作中度过。

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在一年里的最后几天请假是每年的例行公事，已经有好几年都悠闲地度假，但去年的幸运天秤显然没有倾向我，申请的一段假期，独缺12月31日没能成为连假，这段期间又不巧病倒了。

2018年的最后一天正巧被安排值夜班编辑《花城》社区报，编排关于新年愿望的封底版，问自己对新的一年有什么期盼时，自然是希望自己和身边的人身体健康最重要。

而大家是怎么从2018年跨到2019年的呢？

第一次对跨年这回事有所意识，是小时候家里装了收费电视台后，家人们一起收看直播的台湾跨年演唱会吧。

在这之前，12月31日就和其他日子没什么两样，早早上床睡觉，醒来就是新的一年了。

网络普遍化的后来，就挂在已经走入历史的MSN上，在时针指向零时零分的那一刻，与同学们互道新年快乐。

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成年以后，与三五好友相约出来小酌两杯，再互相碰杯祝贺，几乎成了一年最后一天的“例牌”。曾经也试过和同事们飞到新加坡，在滨海湾的夜空下看烟花秀跨年。

难道才刚要迈入三字头，就已经经历初老症状？不过是2年前的事，现在对于跨年的感受，又回到了以前那种“和一般日子没什么不同”的心情。

现在的我，只想赶快完成手头上的工作，准时打卡下班，赶在零时不远处的水上乐园燃放烟花表演之前，踏入家门和重视的人说一声“新年快乐”，就足矣。