庞宣．独中拨款应采用均分机制 教育部有必要建立一个拨款机制，让独中获得实际有效的帮助，舒缓学校常年经费不足的困境。

教育部将在1月杪之前，发放政府在2019年财政预算案中给予独中的1200万令吉拨款。这对独中与华教的发展是一个好的开端。

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自月前教育部副部长张念群宣布独中拨款的消息传开后，陆续就有华团、华教团体及个人提出不同的意见。有者认为拨款应由60所独中均分，有者则认为应以独中各校学生人数作准。前者反映的是教育部应一视同仁看待所有独中，以示尊重各独中的平等地位；后者则认为各独中学生人数差距大，大型独中有的4000或5000人，微型独中有的仅100余人。若采用均分办法，对大型独中不公平，对小型独中则较为有利。

华社关切独中拨款之余，对其执行方法及作业程序亦表示关注，咸认为拨款分配不应引发争议，要被广大华社和独中各校所接受。因此，教育部有必要建立一个拨款机制，让独中获得实际有效的帮助，舒缓学校常年经费不足的困境。

笔者以为独中拨款采用均分机制考虑的重点有三：一、独中是民办学府，须向华社筹款和获得社会大众的支持才得以生存及发展。各校每年经费不敷的数额多寡虽或不同，唯董事部和校方都会尽力设法解决。所谓年年难过年年过，半个多世纪以来都秉承此种精神和毅力挺过来。大小型独中在同样面对办学不易的情况下，各校理应休戚与共，面对共同的挑战，不必执着于各校拨款数额之多寡。

二、若以学校学生人数来分配拨款，明显的大型独中会较为“有利”，获得更多款项。若以全国独中8万4000名学生人数来计算，除以1200万令吉拨款，每名学生可获得142令吉。对只有150名学生的微型独中而言，学校获得2万1300令吉的拨款，对建设和发展而言可谓杯水车薪，帮助不大。而拥有5000名学生的大型独中则可一次性获得71万令吉，不仅可作为学校发展的多种用途，亦突显两者之间所获得的拨款差距何其之大。

就独中办学的层面来看，大小型独中同样面对经费不足而须发动筹款的挑战。唯因前者大多集中在城镇地区，学校动员筹款较易筹得大笔款额；后者多处于乡镇地区，当地居民人口少，资源匮乏不易筹得好成绩，筹获的款项对弥补学校经费不足所能发挥的作用不大。

三、独中多采用调整学生学杂费的政策来弥补经费之不足。大型独中适度调高学杂费的问题不大，一般家长大都能够接受。而且调高学杂费后通常都能应付学校数年开支之需。但对小型独中而言，学生人数少，若大幅度调高学杂费势必加重乡镇地区学生家长负担，并且会面对收生萎缩的压力，通常董事部不会贸然行事。学校常年处于经费捉襟见肘的情况下，其发展陷入停滞不前乃属意料之事。这是小型独中的宿命，华社应特别予以关注才是。

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综合上述三点，教育部对独中拨款不宜以学校学生人数作为准则，而应采用较为合理的均分机制，如此不仅在行政作业程序及执行方法上较为简易可行，且亦符合独中各校平等地位的原则。