黄思汉：“精明雪泊车”app‧取消RM1加额费反应好 他表示，通过使用手机应用程式，可减少列印泊车固本或票根，从而帮助节省纸张的使用，目前已减少了10万4676.19公斤。

所有参与者与嘉宾合照。前排左三为叶国荣；前排左五起为杨巧双、黄基全、黄思汉及黄美诗。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧蒲种1日讯）掌管雪州地方政府、公共交通和新村发展的行政议员黄思汉指出，自从“精明雪兰莪泊车”手机应用程式取消征收1令吉的加额收费后，公众使用的次数不断增加，反应良好。

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他表示，通过使用手机应用程式，可减少列印泊车固本或票根，从而帮助节省纸张的使用，目前已减少了10万4676.19公斤。

他说，目前还未达到雪隆区统一使用“精明雪兰莪泊车”手机应用程式，其中梳邦再也市议会的市民对使用该系统的询问度最高，由于该市议会与泊车承包商的合约还有3年才期满，因此雪州政府目前仍在与承包商协商中，希望找出三赢方案，让市议会、承包商和市民从中得益。

争取隆加入

“除了雪州各市议会，我们也积极与吉隆坡市政局商谈，希望他们也可加入‘精明雪兰莪泊车’手机应用程式，让公众可统一使用一个应用程式，简化缴交泊车费的手续。”

询及部份市议会已有属于自己的缴交泊车费系统，黄思汉表示，他并未要求该市议会取消有关手机应用程式，仅邀请他们加入“精明雪兰莪泊车”的阵容，民众也可自行择其一使用。

黄思汉今日出席“舞动金銮”活动时，如是指出。出席者还包括妇女及家庭发展部副部长杨巧双、梳邦区国会议员黄基全、首邦市州议员黄美诗及梳邦再也市议员叶国荣。

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200人参与“舞动金銮”

也是金銮区州议员的黄思汉表示，“舞动金銮”活动有1200名排舞爱好者参与，他们主要来自金銮区，外围的参与者包括来自梳邦再也、无拉港及莲花苑等。

他说，这是让排舞爱好者互相交流及切磋的平台，原本还有更多参与者有意参与，惟场地面积有限，只能容纳1200人。

他指出，该活动旨在鼓励平时忙于打理家务的妇女们，抽出时间来运动和结交朋友，让生活变得更有意义及健康。

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自从“精明雪兰莪泊车”手机应用程式取消征收1令吉的加额收费后，公众使用的次数不断增加，反应良好。

黄美诗：首邦市交通非常糟糕

黄美诗则表示，首邦市的交通问题非常糟糕，尤其大部份居民的家里都有至少两辆轿车，造成交通阻塞问题，因此呼吁首邦市市民善用大众交通。

她说，首邦市的大众交通选择很多，包括轻快铁、双威快捷巴士（BRT）、Rapid KL巴士等，尤其自2018年12月1日起，双威快捷巴士的票价已下调20%，因此她也鼓励市民购买My100月票，以大众交通来代步。

此外，她透露，SS19国小除了有白蚁问题，其屋顶在数月前也被狂风吹走，因此她也拨款来帮助该校维修残旧的设备，如今白蚁问题已解决，她将协助该校尽快完成基设维修。

另外，她也表示，通过“舞动金銮”活动，也让她意识到许多长者呆在家无所事事，增加了患上忧郁症的几率，因此她也会积极鼓励长者参与排舞活动。