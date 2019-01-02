陈芳龙．中华民族特质——宽容和平、不信“宿命” 中国人也迷信，但当事情倒霉到极致时，却有不向“宿命”低头的民族特质，遭逢绝境，就会发挥“人定胜天”的毅力！

最近友人传来网络文章，话说美国哈佛大学神学院教授大卫．查普曼在一次演说中，引述多个中国神话故事，说明了向自然界与人为不平等的“抗争”是中华民族的特质。我查了资料，有人说哈佛大学没有大卫．查普曼这号人物；但这篇假人物、真文章却贴切的用神话和传说，道出了中华民族不轻易向“宿命”妥协；这与西方神话将灾难、文明和进步都归于上天，是有那么一点不同！

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“宿命”？简而言之，就是“命运”！“宿命论”（Fatalism）者，凡事相信命运，认为凡事都由老天安排，横财或横祸都是天意，没有“人定胜天”这码子事！

依据维基百科资料，包括美索不达米亚、古巴比伦、古埃及、古希腊、古罗马等文明，普遍相信人的“命运”是天注定的，人类基本上无法改变；所以西方的传说、神话和信仰，都与命运画上等号！

中国人也迷信，但当事情倒霉到极致时，却有不向“宿命”低头的民族特质，遭逢绝境，就会发挥“人定胜天”的毅力！这句话起源很早，在《东周列国志》中，西周尹国国君尹吉甫就说：“天定胜，人定亦胜天！”尹吉甫也是周宣王（卒于公元782年）时期的朝臣，借此推断，中国人大概早在2800年前就有了人定胜天的想法！

中国和西方文明对宿命或自然灾害的看法有何不同？就说人类文明进步里程碑之一的“火”吧！在西方传说中，“火”是上帝赐予的，或者是普罗米修斯偷来的！但中国上古神话可不这么想；“火”？是燧人氏在商丘（今河南省东部）最早发现钻木可取火，距今约1万7500年。

中国“取火”不靠上天，而是有姓有名、有年代、有地点的传说！

再说“水”，当远古的大水患来袭时，西方人选择进入“诺亚方舟”避难！中华民族则是勇敢的向恶水挑战！《史记卷二．夏本纪》提及鲧与禹父子二人，前后治黄河水22年。在大禹负责治水的13年间，先归纳父亲鲧治水9年（以围筑河堤为主）的失败经验，改以疏通河道、开渠排水，引水入海而取得成功。千百年来，黄河泛滥，中华民族没有逃避迁移，也不低头，而是继续留在原地治了它，再与恶水共存。同样的，2270年前，秦国蜀地太守李冰也曾用科学的方法建设“都江堰”，治了岷江恶水！《史记．河渠书》有载：“蜀守冰、凿离碓，辟沫水之害，穿二江成都之中。”都江堰至今依然发挥了春季引水、夏季疏洪的功能，成就了“天府之国”成都！

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其他中国古代传说，如出自《山海经》的〈夸父追日〉、〈精卫填海〉、〈后羿射日〉；以及出自《列子．汤问》的〈愚公移山〉，都在在说明了中华民族遇到困境时，敢向命运挑战的特质，挑战的对象即使是天上的太阳，或者搁在眼前的巨山！

除了不向“宿命”低头，中华民族另一个本质就是不具侵略性、主张“宽容和平”。秦朝一统天下之后，2200多年来，除了元朝蒙古族西征外，所有的战争几乎都是在今天中国大陆的版图内开打。

从秦朝至明代的1700多年间，各朝代也曾经有过国力鼎盛的时期，但却以“和亲政策”取得和平；或者干脆筑长城抵御外族，从没想过举兵开辟疆土！

明朝永乐至宣德六年，郑和七下西洋，但也仅止于宣扬国威；这与西方列强，如大英帝国、西班牙、葡萄牙、荷兰进入他人领土时巧取豪夺，是截然不同的！清末以后，中国基本上是列强欺负的对象，从来没有主动发动过一场战争，这就是中华民族的宽容与和平！

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今天的中国强盛了，很多科技与资讯技术已经引领全球；2017年GDP（国内生产总值）超过12兆美元（美国逾19兆美元）；中国GDP约为美国的63%，相较于2016年的60%，增加3%。如果以每年3%的速度追赶，“甲方追上乙方”是指日可待的事，可能不需要10年！所以，特朗普上任以来，贸易战、外交战、经济战，矛头都指向中国，他气急败坏、荒腔走板的演出，我相信只要他在位的一天都不会消停！

美国霸权对中国及中方企业的穷追猛打，中国官方发言人多次在不同场合，都鲜明的表达了中国人不会主动向美国发起任何形式的对立，但会做必要及维持尊严的“抗争”！这就是中华民族的特质！

回头看看大马，华人也具备了同样的特质。百余年来，华人不靠施舍度日、不向困难低头、对族群间的不平等待遇也表现得宽容；虽然有些迷信，但不相信命运能主导一切！

彼此心中很清楚，人助、天助、不如自助；一切必须靠自己；今天的成就得来不易，所以更懂得珍惜。

大马华人珍惜传统文化与华文教育；1962年，60所独中宁愿放弃政府经费补贴，前辈的勇气，使得独中华文教育得以保存至今。承不承认统考文凭？那只是争取“受教者”的公平正义，对我个人来说“无关紧要”。如果承认的背后隐藏“但书”，对华教发展反而是伤害！

几十年来，华人从不对“马来人特权”有过质疑；包括亿万富翁的土著购屋享有“土著优惠”、包括虽然已经取消，但却换汤不换药的大马教育“固打制”！这些我们都习惯了，环境让我们更了解“授我以鱼，不如授我以渔”的道理，只有自立自强，路才能走得更远！

我相信，中华民族的特质——不信宿命、宽容平和，可以千古传承！