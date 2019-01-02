星观点．携手共创璀璨的一年 新的一年，既承载希望，也带来挑战，各造需作好准备，以务实的姿态扬帆前进，携手共创璀璨的一年。

告别2018年，2019年掀开序幕，呼唤各造努力共创繁华昌盛，走向康庄大道。

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2018年是颠簸的一年，国内外局势皆发生剧变。

在国际舞台上，中美开打贸易战，冲击世界经济，风险与日俱增，前景蒙上阴影。而国内政治的变化，更是影响深远。掌权逾60年的国阵在509大选中落败，我国迎来首次政党轮替，希望联盟入主布城，马哈迪二度任相，创下历史。两线制的成形，是大马民主政治发展的里程碑。

政治格局的改变，为国家带来变革的契机，而社会也一度洋溢乐观情绪。不过，旧问题老弊病并未因为新政权的出现而烟消云散，种族课题依然如影随形，纠缠多元种族社会。不少政治人物仍然在操弄种族与宗教课题，在新政治格局中玩弄旧把戏。

在经济方面，受内外因素影响，我国表现未见出色，国人面对日益沉重的生活负担，需政府寻策援助。

然而，诚如首相马哈迪接受本报专访时所言，“没有一件事可以在一夜之间完成……重建国家需要时间”，政府需要更多时间解决困境，现实世界没有一蹴而就的完美方案。2019年，政府必须继续未完成的工作。

今年依然是充满挑战的一年，中美贸易战仍未走到尽头、英国脱欧问题重重，我国必须尽快迈开改革步伐，巩固经济实力，以作好准备应对可能冒现的惊涛骇浪。

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2018年政治上的激情与震荡，于2019年都该沉淀下来，面对充满挑战的前路，我国不能再消耗大量精力与时间于政治、种族、宗教争议上，而是必须专注于良好施政与发展经济。

朝野政治人物须放下政治分歧，在捍卫国家利益的大前提下，有效地扮演各自的角色，发挥民主体制下的功能，以进一步推动成熟政治，深化民主根基。

而国人也不能在改革中缺席。各族人民应趁新一年到来之际，积极规划自我提升，为自己增值亦为社会作出更多贡献。与此同时，人民也要以更宽阔的胸襟促进社会包容，打造和谐的族群关系，为建造新大马奠下稳固基石。

新的一年，既承载希望，也带来挑战，各造需作好准备，以务实的姿态扬帆前进，携手共创璀璨的一年。