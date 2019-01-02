刘惟诚．2019年，新定义、新格局 时间过得很快，转眼间，2018年已经划上句点。如果你要我为这一年的大马政治，做出一个简单总结，我想，“莫名其妙”应该是很好的。

时间过得很快，转眼间，2018年已经划上句点。如果你要我为这一年的大马政治，做出一个简单总结，我想，“莫名其妙”应该是很好的。其实，要说得更精确些，应该就是，这一年，我们其实过得有些莫名其妙。

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我这么说，或许会激怒一些人，因为这一年，我们是过得很轰烈的，国人除了亲手终结执政超过半个世纪的腐朽政权，还为此迎来了新的政治格局，华人重获财政部长职、独中和民办大专有了政府拨款，甚至连国防部这么敏感的单位，还首次出现了华人副部长。

因为2018年的轰烈，所以应该会有人觉得，有着“莫名”想法的我，才是让人感觉莫名其妙的。

当然，对此，我是想澄清一番的。其一，我口中的“莫名其妙”并非贬义，而仅是对去年政治格局的巨变，所延伸出来的惊叹，因为这场全民海啸，都远远超乎我们任何一个人的想像之外，就连当今首相敦马也一度坦言“没想过希盟会执政”，尽管我们在事后分析中已对国阵倒台的原因了然于胸，但这个结果来得太快，所以我对变天，始终有着莫名（不懂该怎么形容）的感觉。

这是上半年的感觉。那么，大选后呢？我也还是继续地莫名奇妙，而这同样也是不带任何贬义的第二点，只是我个人对去年下半年的政治新格局，所延伸出来的无力感，因为带着“改革”和“我们不一样”口号上台的新政府，时间一长，竟然被察觉仍在旧有的政治框架上行事，脱离不了前朝专注多数的种族政治、改变不了忽视少数的大局政治，甚至乎，执政联盟中席位最少、权势最大的土团党，变得越来越像巫统，而过去对此事极为敏感的行动党，却还在悠哉闲哉。

所以，我对这下半年的政治演变，继续有着莫名（不懂该怎么形容）的感觉。理想和现实的反差不在话下，在这一年，我们固然有着我国有史以来最大宗的滥权提控案（前首相纳吉、前首相夫人罗斯玛和前副首相阿末扎希等前朝领袖）、最唏嘘的政党权力变化（巫统大规模出走潮、马华失去95%华裔支持、国大党在印裔社会失去影响力），以及新内阁所提出部份较有建设性的划时代政策（公开食肆禁烟令、部份大道冻结调涨过路费等），但更多的，是U转U转再U转。

远的不说，比较近期的地方选举、PTPTN定期扣薪、签署ICERD等议题，都是新政府频频U转政策的案例，当然，你可以说政府聆听民意、懂得刹车，但U转得如此频密，突显更多的是政府的举棋不定、朝令夕改的特性，观感差是其次，更重要的是政府公信力大打折扣，令当初不顾一切的支持者无所适从。我当然理解新政府需要时间，难以一蹴而就，但就连身负重病的病患，在服用适当药物后病情都会逐日好转，为何被投以猛药（换政府）的大马，病情一点不见好转？

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这是我在2018年下半年，想不通的问题，而由此综合这上下半年的莫名感觉，也就令我对2018年的大马政治，有着这个莫名其妙的考语。当然，无论怎样都好，这些都已经是过去式，今天，已是2019年的第二天，我期盼着大马能够真正告别这些令人感到莫名其妙的格局，并迎向一个比2018年更好的政治格局。

有人或许会问，我到底期待着怎么样的新格局？我清楚知道，这个国家拥有太多宗教和历史纠葛，所以我在今年所展望的，其实很简单，就是一个新定义。就是，针对种族、宗教、国家和政治的新定义。按旧定义而言，种族和宗教，是既敏感又不可逆的，在政治上谁谈谁倒台；国家，各族按意识形态的不同，对大马固然有自由平等的期盼，但却不愿牺牲和妥协；政治，是分化国民的工具，人们轻易闻鸡起舞，缺乏想像、非黑即白，异议不是辩之论之，而是骂之除之。这些从前朝流传下来的旧定义，在国人包括希盟政府的领袖的心目中，已是根深蒂固，试问，紧抱着这一堆旧定义，我们能够拥有什么新格局？

因此，为了迎向我们所期盼的新格局，不只是新政府，就连国人也必须认真为大马的种族、宗教、国家和政治，赋予一套新定义。对种族和宗教，一来开放宗教交流平台，二来启动政策谘询，按族群“沟通”（Communicate）定义；对国家，启动公民教育，按国与民的“互动”（Interaction）定义；对政治，接受正规的政治指导，按尊重异议的“包容”（Tolerance）定义。

我深信，只要我们能依此定下基调，我们必定能在2019年迎来新格局，而2019年不会再过得莫名其妙。