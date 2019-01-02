张聒翔：在野声音起监督作用·“希盟不打压反对党” 森州行政议员张聒翔认为，唯有懂得珍惜反对党声音，才是一个好政府，因此希盟政府绝对不会像前朝国阵时代，对反对党进行各种打压。

马口高州会馆成立62周年会庆，董事会与嘉宾一起切蛋糕；左三起为温锦昌丶张聒翔丶梁志财丶胡朝栋及锺明甫等。（图：星洲日报）

（森美兰·马口1日讯）森州行政议员张聒翔认为，唯有懂得珍惜反对党声音，才是一个好政府，因此希盟政府绝对不会像前朝国阵时代，对反对党进行各种打压。

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他於昨晚出席马口高州会馆庆祝成立62周年会庆联欢晚宴上指出，希盟未曾执政前，曾经受到各种打压，包括一两年前，针对一些课题欲前往森州政府大厦提呈备忘录，但是在烈日下苦等数小时都无任何官员接领。

尽量让地方议会更民主化

张聒翔说，随509大选夺下执政权後，森州希盟政府和前朝不一样的是，更珍惜各种意见及民意，包括在森州立法议会里，允许反对党议员有更长发言时间，因为他们是人民所选出来的代议士。

此外，他觉得政府在执行政策时，难免有时会有错漏之处，因此若有反对声音，将可以起着监督的作用。

提及社会都希望希盟政府能够重新恢复第三票，即地方议会投票制，掌管城市和谐丶房屋地方政府与新村行动理事会的张聒翔承认，依目前局势，这项政策的确有些局限性，因此希盟政府唯有尽量让各地方议会更民主化，包括允许非政府组织及公众进入各县市议会的每月例常会议里旁听，了解各县市议员的开会情况丶委任非政府组织代表出任县市议员等。

他认为，地方政府民主化的这条路还很漫长，因此很多地方仍需要努力改进，但是他会确保各县市议员都必须亲自下乡，了解民生问题。

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针对森州政府批准一家大道公司在森州东部兴建收费大道的计划，张聒翔说，这条大道将从芙蓉开始，路经庇朥及仁保县，再衔接彭亨州百乐县金马扬，目前森州政府已开了绿灯，只是等待彭亨州政府的态度。

“一旦这条大道启用，相信将可以纾缓庇劳通往芙蓉路每逢周末及周日，以及假期的交通阻塞情况。”



其中2名大学荣归的高州子弟获赠纪念牌匾。（图：星洲日报）

胡朝栋：多教後辈说高州话

马来西亚高州总会会长拿督胡朝栋呼吁为了保住乡音流传，希望乡亲教导後辈多说高州话，不妨可以从各种俚语开始学起。

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他在会上向乡亲汇报有关大马高州总会大厦的最新情况，即工程已完成，并已出租给酒店及餐馆，也开始收租了。

此外，大马高州总会计划筹建冼太夫人庙，目前在全国如火如荼进行筹款中，胡朝栋相信，冼太夫人庙一旦建竣，将可成为我国的华人庙堂景点之一。



受封勋衔的杨观华（左起）及林美兰获赠纪念牌匾；右起是会长梁志财及胡朝栋。（图：星洲日报）

锺明甫：张聒翔允争取地建殡仪馆

马口华团联合会主席锺明甫说，虽然其政见和张聒翔不同，但是在为市民争取福利方面，尤其是争取一块地段作为兴建马口殡仪馆用途的课题上，他和张聒翔都有相同理念，一切都是为马口人好。有关殡仪馆土地问题，锺明甫说，张聒翔已答应协助，希望尽快有好消息。

雷占洲代表马口高州会馆主席梁志财致词时，呼吁政府在新的一年里，应设法重新提升原产品的价格，让小园主的收入得以提高，更能刺激国家经济。

在会上，马口高州会馆赠送纪念牌匾给受封ANS的董事杨观华丶受封PJK的董事刘南昌夫人林美兰，还有受政府委任榕吉A村社区管理委员会主席的林德华。此外，已经大学毕业的多名高州子弟，也获得赠送纪念品。

