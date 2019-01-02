巴生福建会馆元旦集体注册‧52对新人相伴 一生 巴生福建会馆婚宴注册局今早举办集体注册活动，并以“一心一意，一路相伴”为题，52对新人在踏入2019年的首日，在百名亲友出席的见证下进行注册与宣誓，场面温馨动人。

52对新人选择在迈入新一年的首日集体注册，寓意彼此“一心一意”共度往后的一生。

（雪兰莪‧巴生1日讯）52对新人于今日上午，在巴生福建会馆集体结婚注册，一心一意视对方为终生伴侣，相伴一生！

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巴生福建会馆婚宴注册局今早举办集体注册活动，并以“一心一意，一路相伴”为题，52对新人在踏入2019年的首日，在百名亲友出席的见证下进行注册与宣誓，场面温馨动人。

注册仪式开始时，一对对的新人在众人的掌声与祝福中步入红毯，代表着执子之手，与子偕老。较后有大妗姐在台上为52对新人献上祝福语，并在福建会馆理事的见证下，5对新人受邀上台带领宣读婚姻誓词。

苏学民：寓意一生一世相伴

见证仪式由福建会馆署理会长苏学民主持，他指出，今日新人选择在其具有意义的日子，完成注册仪式，寓意堪深，以便一心一意，一生一世地相伴终生。

他说，婚宴的维系，最重要的事要惜福，即别把对方为你付出的一切视为理所当然，勿斤斤计较据理力争、爱情时刻保温，婚姻才能美满。

“婚姻过后，一切终将归于平淡，因此需要时刻保温，夫妻之间应该多交流互动，回忆当时的浪漫，而最浪漫的事就是可以一起慢慢变老。”

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他说，也期盼新人步入婚姻的殿堂后，可早生贵子，为华人人口增加更多的“生力军”，以便有更多的话语权。

新人在完成注册仪式时，不忘与家中长辈来个合影，让场面显得温馨感人。

叶桂英：夫妻相处应学会包容

巴生福建会馆婚姻注册局主任叶桂英也恭祝52对新人有情人终成眷属，未来携手组织新的家庭，要珍惜彼此，尊重自己的选择，相处时要包含耐心、关心、同理心还有孝心，最重要的是忠于伴侣，婚姻就能幸福美满。

她形容，俗话说：“一年之计在于春，一日之计在于晨”，对新人而言，选择在此特别日注册，让彼此留下美好回忆，同时亦能如其寓意，“一心一意”相伴到老。“盼新人遵守相互一生的承诺，努力经营婚姻，凡事忍耐、包容、相信，就能美满。”

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出席者包括巴生福建会馆副会长李雄谋、拿督吴亚烈、拿督林钦耀、妇女组主任陈细英及青年团团长吴金星等。

选有意义日子注册——林修基（35岁，左）与蔡诗嫣（34岁）

“我们共交往一年了，便选择许定终身，要说一见钟情也罢，我觉得她就是我遇到的那个对的人。

而且，在性格上我们也相互磨合，若发生争执我们都会彼此迁就对方，互相包容。

希望选择在这富有意义的日子进行注册仪式，能为我们的爱情带来完美的归属。”

愿与对的人共度一生——张高源（30岁，右）与覃秀玲（37岁）

“我与她相恋了一年半的时间，遇到对的人，便选择在这充满寓意的日子注册，许定终身。

我们是通过朋友的介绍认识的，虽然是姐弟恋，但我相信我们的爱情一定能走向最完美的归属。”

为爱情带来好开始——吴为中（27岁，右）与李曼伦（27岁）

“我们相识3年了，是在工作上认识彼此的，希望选择在寓意美好的今日注册，能为我们的爱情带来好的开始。

有时，我们也会随着不同的节庆出外庆祝，以增进彼此的感情。”