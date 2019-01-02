丽星大红花海上度假村．3千人倒数high翻天 波德申丽星（Lexis）大红花海上度假村吸引3000人齐聚欢庆跨年倒数活动，多个精彩澎湃的节目，令民众high翻天！

波德申丽星（Lexis）大红花海上度假村带来精彩的烟花汇演，超过3000人一起迎接新年。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申1日讯）波德申丽星（Lexis）大红花海上度假村吸引3000人齐聚欢庆跨年倒数活动，多个精彩澎湃的节目，令民众high翻天！

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每年都会主办跨年倒数活动的丽星大红花海上度假村，今年也同样带来多个精彩丰富的表演，除了让度假村住客参与跨年活动外，来自波德申及芙蓉的民众也参与其中，令度假村的沙滩挤满人潮。

现场演唱带动气氛

度假村从昨晚7时开始，就展开倒数活动的序幕，并以现场演唱（Live Band）方式，带来多个舞曲及表演，也穿插了各种不同语言的舞曲，体现了大马的多元文化。

此外，由于演唱者都带来节奏感十足的歌曲，使到不少参与者跟随歌曲，在沙滩上翩翩起舞，整个沙滩热闹异常。

除了现场演唱外，度假村也聘有唱片骑师，不断播放流行曲及搭配电脑混音，让参与者听出不同于原曲的独特音乐，将现场气氛炒热。

直到踏入今日凌晨12时，度假村就进行持续5分钟的烟花汇演，将跨年气氛推向高潮。

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丽升酒店集团总裁周淑清指出，该酒店每年都会主办这项活动，除了让民众参与其中，也藉此让国内外游客，一起感受跨年的氛围。